‘Savoldi Day’: l’ex amaranto a Reggio per una nuova avventura

C’è stato il “Savoldi Day” in casa Val Gallico, presentato ufficialmente con una conferenza stampa, quello che è il suo ambasciatore del settore giovanile. Bagno di folla per il centravanti, figlio d’arte, indimenticato bomber che ha contribuito al ritorno in A della Reggina e ad una salvezza dopo lo spareggio con l’Atalanta.

L’ex attaccante amaranto è stato a colloquio con la prima squadra, con i settori giovanili e con i rispettivi staff tecnici, nel corso della seduta di allenamento pomeridiana. In serata, presso il Bar Winner, main sponsor gallicese, si è tenuto l’incontro che ha visto protagonisti oltre Savoldi, anche i due co-presidenti del Val Gallico, Gianluca Califano ed Antonio Lo Presti, insieme ai massimi esponenti della dirigenza dell’Accademia Granata, la presidentessa Simona Romeo ed il main sponsor Tonino Polimeni di Policar.

Il co-presidente Lo Presti ha ribadito ancora volta di più le attenzioni che il Val Gallico ripone nel progetto legato al settore giovanile.

“Fin dal nostro primo anno, nella passata stagione, non appena realizzata la fusione, abbiamo ritenuto fondamentale il capitolo settore giovanile. Stiamo portando avanti il progetto, ce la stiamo mettendo tutta e mi auguro che riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati. Si punta a fare sì che i ragazzi possano raggiungere un sogno, quello di diventare calciatori”.

Con Gianluca Califano si è sottolineata l’importanza di una figura come Gianluca Savoldi che a queste latitudini non ha certo bisogno di presentazioni.

“Calciatore amatissimo a Reggio Calabria ed è stato un bel momento nell’incontro con il presidente Lillo Foti che ci ha fatto tornare nel passato. Savoldi rappresenta ancora una figura apprezzata ed anche per questo motivo lo abbiamo voluto scegliere, affinché contribuisca alla crescita della nostra immagine sia a livello mediatico sia a livello professionale. Sarà qui almeno una volta al mese e ci sarà modo di ampliare il rapporto con i nostri tecnici. Non una scelta casuale, ma l’intento di dare qualcosa di più e non soltanto a noi, ma anche all’Accademia Granata con cui ci onoriamo di avere instaurato una partnership che da quest’anno punta a cambiare le carte in tavola. L’obiettivo con la prima squadra è di disputare un campionato di vertice, insieme ad un buon serbatoio di giovani che possano essere aggregati in prima squadra”.

Ed è intervenuta quindi la presidentessa dell’Accademia Granata, Simona Romeo, insieme ai saluti del marito Tonino Polimeni di Policar. La società, nata del 2022, è affiliata direttamente con il Torino FC: l’importanza di fare rete, l’importanza del professionismo, parole chiave nel percorso di crescita dei giovani.

“La nostra società è nata per dare un contributo sociale e positivo al territorio reggino. Non si fa solo calcio, ma cerchiamo di trasmettere anche dei valori morali oltre che sportivi, in un ambiente sano come quello che si è creato allo stadio ‘Lo Presti’. Voglio ringraziare i miei dirigenti e tecnici che con i loro lavoro hanno contributo al raggiungimento dei nostri obiettivi, e voglio anche ringraziare due co-presidenti Gianluca ed Antonio per la fiducia e l’impegno che hanno messo nel perseguire i nostri obiettivi comuni. Un ringraziamento, inoltre, a Gianluca Savoldi che ho il piacere di conoscere personalmente”.

Ha concluso la serie di interventi Gianluca Savoldi.

“La parola chiave è relazione! Da tecnici bisogna entrare in sintonia con i ragazzi che si allenano, guadagnare credibilità e fiducia ed in questa maniera potranno crescere e saranno propensi all’apprendimento. Professionisti si diventa soprattutto nella testa e nella mentalità, al di là delle componenti tecniche”.