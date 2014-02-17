Scarica o aggiorna l’App di CityNow.it. Adesso disponibile su iOs 7!

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L'applicazione di CityNow.it è di nuovo disponibile su App Store anche per iOS 7: eventi, locali, cinema, foto e video di Reggio Calabria sempre a portata di mano

17 Febbraio 2014 - 17:19 | di Redazione

App di CityNow.it per iOS 7 disponibile su App Store

di Laura Maria Tavella – L’App di CityNow.it è di nuovo disponibile anche per iOs 7, scaricabile da App Store!

Visualizza Eventi, Locali, Cinema, Foto e Video direttamente dal tuo Smartphone!

Dal design accattivante e di facile consultazione l’applicazione vi permette di avere a portata di touch tutte le informazioni per vivere al meglio la città, per avere indicazioni complete e veloci sulle location dove è possibile mangiare, bere, dormire o per rivedere le foto delle ultime serate nei locali al top della città, tutto in un’unica applicazione!

Per tutti quelli che già la avevano, l’app è stata aggiornata: più veloce e con maggiori contenuti multimediali!

Per tutti quelli che, invece, ancora non l’hanno scaricata, cosa aspetti? Non perdere l’app che ti guida a tutti gli eventi, locali, hotel, ristoranti, cinema, con approfondimenti, foto, video di Reggio Calabria e provincia.

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