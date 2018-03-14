Libro e docufilm "Genti di Calabria" e "I colori del cielo"

A Milano il docufilm 'I Colori del Cielo' e il dibattito sulla rivoluzione culturale con gli autori Francesco Mazza e Pino Bertelli

Sabato 17 marzo di scena a Milano il volto migliore della Calabria che vuole raccontarsi dal di dentro, attraverso i volti della sua gente, lontana dai luoghi comuni, faccia a faccia con alcuni tra i temi sociali più scottanti, dall’omosessualità alla criminalità organizzata, dal ruolo della donna al valore della famiglia.

La serata alla Sala Gregorianum

Sarà questo il leit motiv e filo conduttore della serata di presentazione di “Genti di Calabria” il lavoro video fotografico di Francesco Mazza e Pino Bertelli, un evento ospitato, nella sua prima milanese, dall’Associazione Gaudium in collaborazione con l’agenzia di marketing di Pasquale Raffaele De Masi che prenderà il via sabato 17 marzo alle 18:00 presso la “Sala Gregorianum” di Via Settala n°27 nel cuore di Milano.

Il programma dell’evento prevede dopo la registrazione dei presenti la presentazione dell’Associazione Gaudium con l’intervento del presidente Pasquale Addisi, a seguire la proiezione del DocuFilm “I Colori del Cielo” ed il successivo dibattito, sul tema “Genti di Calabria e la Rivoluzione Culturale”, a dialogare con gli autori Pino Bertelli, Francesco Mazza e Maurizio Rebuzzini, sarà per l’occasione il giornalista Gianfranco Marino.

Art Fabrique e le parole di Francesco Mazza

A seguire la presentazione del progetto “Art Fabrique” a cura della fotografa di moda Stefania Sammarro.