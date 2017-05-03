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Scenario storico e culturale della cattolicità italiana nel ventesimo secolo

Una tavola rotonda a Reggio Calabria ripercorre la cattolicità italiana del Novecento con quattro relatori, nel ciclo dedicato ai grandi personaggi della Bibbia

03 Maggio 2017 - 13:38 | di Federica Geria

Manifesto della tavola rotonda Scenario storico e culturale della cattolicità in Italia, 4 maggio 2017

Giovedì 4 maggio 2017, alle ore 18.00, presso la Sala S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, nel contesto del ciclo di incontri “I grandi personaggi della Bibbia e della storia della Chiesa”, il Centro Internazionale Scrittori organizza la tavola rotonda “Scenario storico e culturale della cattolicità italiana nel ventesimo secolo”. Introduce l’incontro don Antonio Santoro, parroco della chiesa di S. Giorgio al Corso. Partecipano alla tavola rotonda: Francesco Massara, già Presidente delle ACLI Provinciali e Regionali Componente del Consiglio Pastorale Parrocchia S. Giorgio al Corso Reggio Calabria e della Curia; Antonietta De Angelis, scrittrice; Giuseppe Palamara, diacono; Giuseppe Verdirame, direttore scientifico dell’Istituto Europeo Studi Politici. Coordina Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis.

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