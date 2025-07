Schlein: “Sanità pubblica al centro della battaglia in Calabria”

Elly Schlein, dal Magna Graecia Film Festival, parla del percorso unitario del centrosinistra per le Regionali 2026 in Calabria: "Siamo a buon punto"

Nella costruzione di un’alternativa di centrosinistra all’attuale giunta in vista delle regionali che si svolgeranno il prossimo anno in Calabria “siamo a un buon punto in generale”.

A dirlo la segretaria del Pd Elly Schlein intervistata stasera da Tommaso Labate al Magna Graecia Film Festival a Soverato, dopo un incontro svoltosi nei giorni scorsi tra i segretari regionali di Pd, M5S e Sinistra italiana.

Verso un’alleanza ampia e strutturata

“Nelle ultime elezioni regionali, da quando sono segretaria – ha aggiunto – abbiamo quasi sempre raggiunto l’accordo tra queste forze ed anzi allargato a tutte le forze alternative a questa destra.

Penso alle ultime vittorie in Emilia Romagna, in Umbria, ma pure a Genova ad Assisi a Ravenna più recentemente nelle città. Bisogna partire da un programma condiviso e coerente. Bisogna poi scegliere insieme le candidature più credibili, ma trovo molto apprezzabile che in Calabria si inizi già questo lavoro, anche perché ci sono molti motivi di fare insieme opposizione a questo governo regionale”.

Sanità pubblica priorità per la Calabria

“Siamo in una regione – ha detto Schlein – dove moltissimi calabresi sono costretti a uscire dai confini regionali per curarsi altrove. Sa benissimo anche il presidente Occhiuto che mentre il suo governo nazionale taglia fondi alla sanità, la regione spende 300 milioni per la migrazione sanitaria. Quindi i calabresi pagano due volte. Una prima volta pagano le tasse, una seconda quando devono viaggiare con viaggi lunghi, faticosi e costosi per andare altrove a curarsi. La prima questione da affrontare insieme è sempre quella della sanità pubblica”.