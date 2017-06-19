Scilla, terminata l’illuminazione esterna del castello Ruffo – FOTO

Il Sindaco di Scilla, Pasqualino Ciccone, aveva già raccontato ai microfoni di CityNow le tante novità di questa estate 2017, prevista come “la migliore degli ultimi 40 anni”.

Tra i progetti vi è quello dell’ascensore, che collegherà la piazza principale e Marina grande, poi il parcheggio e le navette che avranno l’obiettivo di ‘liberare’ Scilla dalle macchine “così da poter offrire una vivibilità maggiore”.

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“Vogliamo far vivere il centro del paese – aveva dichiarato Ciccone – la piazza che può vantare una terrazza sullo Stretto incantevole. Ogni sera ci sarà un’attività culturale, musicale, o cinematografica. Vogliamo riempire l’estate sia di contenuti che di infrastrutture”.

Ma oggi il Sindaco lancia un’altra notizia, nonchè un traguardo raggiunto: “Scilla che cambia. Continua l’impegno per rendere Scilla bellissima agli occhi dei turisti. Abbiamo terminato l‘illuminazione esterna del castello Ruffo. Oggi si presenta così ai migliaia di visitatori serali della nostra città . Un altro segnale importante di attenzione e di cura dei nostri gioielli . Il castello di Scilla e’ il gioiello più importante che abbiamo. Oggi splende anche di notte la sua bellezza ci fa sentire soddisfatti per quello che stiamo realizzando per la nostra amata città”.