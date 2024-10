Sciopero globale per il clima, Reggio Calabria risponde presente

Anche a Reggio Calabria avrà luogo una manifestazione in occasione del terzo sciopero globale per il clima, organizzato dal movimento per l’ambiente “Fridays for Future” nato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg.

Francesco Nicolò, giovane attivista del movimento afferma:

“Sono soddisfatto che la mia città aderisca allo sciopero globale che coinvolge i giovani di tutto il mondo e che sia attenta alle questioni climatiche, oggi particolarmente care alla mia generazione”.

“Mi impressiona vedere come il consumismo sfrenato dell’ultimo secolo, abbia portato il nostro pianeta ad un punto di quasi non ritorno e per questo siamo convinti che i giovani debbano mobilitarsi affinché le istituzioni e i governi mondiali operino nella direzione ecologica di dimezzamento delle emissioni di CO2 entro il 2030 per azzerarle completamente entro il 2050 e che evitino l’aumento della temperatura media mondiale di 1,5 C°”.

L’attivista conclude:

“Abbiamo l’occasione, grazie alla nostra partecipazione, di fare la storia salvando il pianeta da un disastro ambientale di dimensioni apocalittiche. Per questo invitiamo gli studenti in primis e la cittadinanza tutta a partecipare alla nostra manifestazione, durante la quale chiederemo anche a gran voce che la Città Metropolitana di Reggio Calabria sostenga l’iniziativa applicata da diverse città nel resto del mondo, dichiarando lo stato di emergenza climatica” .

Francesco Artuso, giovane portavoce del gruppo locale Fridays for Future di Reggio Calabria, afferma invece:

“Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad un risveglio senza precedenti della coscienza collettiva riguardo il tema del surriscaldamento globale e della conseguente emergenza climatica che il nostro pianeta sta vivendo”. “La mobilitazione a cui abbiamo assistito nell’ultimo periodo è da accogliere con entusiasmo e speranza e deve essere supportata costantemente, per questo come gruppo locale di Reggio Calabria del movimento Fridays For Future siamo felici che anche la nostra città possa dare il suo contributo aderendo a questa manifestazione globale. Per risolvere tale problematica è infatti necessario fare rete e cercare di aggregare il maggior numero di persone possibile, per giungere ad un duplice obiettivo: rendere prioritaria la lotta al surriscaldamento globale nelle agende dei governi e fare in modo che tutti i cittadini siano consapevoli della reale portata del disastro ambientale a cui andiamo incontro, in modo da orientare anche le proprie scelte in una direzione più sostenibile”.

QUANDO

Il corteo avrà luogo venerdì 27 settembre alle ore 9,00 con punto d’incontro piazza De Nava per culminare a piazza Italia.

Il gruppo locale di Fridays for Future inoltre ci tiene a ringraziare le sigle che ad oggi hanno confermato la loro adesione: Legambiente Reggio Calabria, CGIL, Arcigay, Non Una di Meno, Agedo, FAND, Rete Sociale, Ecolandia, Accademia KRONOS – Calabria, Club per l’UNESCO “Re Italo”, SANDHI, Museo di Biologia Marina di Reggio Calabria e chiede alle associazioni che scelgono di aderire allo sciopero, di comunicarlo all’email fridaysforfuturereggiocalabria @gmail.com