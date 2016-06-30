‘Scirocco games – mafia fuorigioco’: Tre giorni di giochi all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata

Nello scenario del Villaggio dei Giovani, complesso di immobili confiscati alla criminalità organizzata e concessi in gestione dal 2010 all’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., dall’1 al 3 luglio si svolgerà l’evento “Scirocco Games – Mafia fuorigioco”, giunto alla seconda edizione: un torneo a squadre articolato in una serie di giochi ed altre attività ludiche sulla spiaggia antistante il bene confiscato; una competizione amichevole tra associazioni impegnate attivamente sul territorio, forze dell’ordine, enti ed ordini professionali che operano, in differenti modi, per portare avanti nella nostra città ed affermare i principi di legalità e cittadinanza attiva.

Un messaggio di legalità

Lo scopo dell’iniziativa è quello di lanciare un messaggio di legalità forte ed incisivo alla cittadinanza, rafforzando l’amicizia e la collaborazione tra le varie organizzazioni operanti sul territorio.

Ogni squadra, portavoce di un’associazione, ente o forza dell’ordine, “scenderà in spiaggia”, per rimarcare l’impegno in favore della legalità, portato avanti quotidianamente nel proprio specifico ambito di competenza.

Il significato simbolico del Villaggio dei Giovani

La location del Villaggio dei Giovani assume un significato fortemente simbolico: è la testimonianza di un impegno a favore della giustizia che lotta per trasformare, con dedizione e sacrificio giornaliero, ciò che per tanto tempo è stato luogo di male in un luogo di incontro e collaborazione orientato al bene.

L’evento si svolgerà l’1, il 2 e 3 luglio presso il Villaggio dei Giovani ed è rivolto ai giovani dai 16 ai 35 anni appartenenti ad associazioni, enti e forze dell’ordine che hanno deciso di aderire all’iniziativa.

Il programma delle tre giornate

La serata inaugurale, che si svolgerà venerdì 1 luglio alle ore 19.00 presso il Villaggio dei Giovani, consentirà di conoscere ancor di più le finalità dell’evento, ascoltare i rappresentanti istituzionali delle realtà presenti e dare il via ufficiale a questo festival sportivo, tramite anche la consegna alle squadre delle divise e del regolamento della tre giorni di giochi.

Sabato 2 luglio sarà interamente dedicato alle diverse sessioni di giochi in spiaggia e, a conclusione delle giornate di giochi e condivisione, domenica 3 luglio alle ore 21, insieme alla premiazione della squadra vincitrice del torneo, ci sarà un concerto live di una band reggina, Blinds on the Window, composta da Walter Brancatisano e Roberto Modafferi, che con lo stile blues-country della loro musica, daranno avvio alla terza edizione del festival musicale “Live@Village”. Il motto di questa manifestazione è “Artisti per i giovani, suoniamole alla mafia”. Tutti gli artisti, infatti, si esibiscono gratuitamente per supportare la rete di beni confiscati gestiti da Attendiamoci.

L’appuntamento è, quindi, per venerdì 1 Luglio alle ore 19 al Villaggio dei Giovani (subito dopo il passaggio a livello della Stazione FS O.Me.Ca.) per scoprire il programma di questa seconda edizione degli “Scirocco Games – Mafia fuorigioco”.