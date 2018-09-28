Sono passate solo poche settimane dalla conclusione di SCIRUBETTA, il primo raffinatissimo festival del gelato artigianale ITALIANO a Reggio Calabria allo scopo di promuovere i prodotti dei territori i golosissimi gusti creati per l’occasione diventano protagonisti impazzando in tutta Italia.

Sono i maestri gelatieri della kermesse a proporli nelle loro gelaterie, però scambiandoli, proprio a voler sottolineare lo spirito di unione, collaborazione e confronto che ha contraddistinto quelle giornate che hanno dato un’immagine di Reggio dolce e gentile.

Valori che vengono ribaditi anche dall’altra parte del globo a Sidney dal maestro passion e valuetor Luigi De Luca che dopo aver presentato il gusto di gelato ITALICO alla presenza del console italiano creando una manifestazione di beneficenza, propone ora una granita tricolore a rafforzare il nobile progetto.