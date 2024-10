Festival del gelato artigianale, Falcomatà: “Un evento che deve diventare tradizione”

Al taglio del nastro per l’apertura del villaggio “Scirubetta“, la kermesse del gelato artigianale che sta riempiendo di visitatori ed addetti ai lavori lo spazio della stazione Lido sul lungomare, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha espresso il proprio compiacimento per l’iniziativa dell’Apar che, “essendo stata insignita del San Giorgio d’oro, da oggi, è testimone e testimonial dei valori della regginità nel mondo”.

“Simili eventi – ha aggiunto – dimostrano quanto di buono si possa fare nella nostra città consorziandosi, associandosi, condividendo dei momenti utili allo sviluppo del territorio. Auspico, e ne sono convinto, che questo di “Scirubetta” possa diventare un incontro fisso, un appuntamento tradizionale che porti nella nostra città non soltanto tantissimi addetti ai lavori ma, come è stato dimostrato in altre realtà, un flusso significativo di turisti fondamentale per Reggio.

Se proviamo a guardarci intorno, anche solo per un secondo, possiamo facilmente renderci conto come questa occasione si sia ormai trasformata in un momento nel quale i principali attori della scena economica, dell’artigianato, della pasticceria e del gelato si incontrino e condividano esperienze positive e qualificanti per Reggio Calabria”.