Scuola di Basket Viola, il bilancio della due giorni capitolina
Gli Under 13 della Scuola di Basket Viola brillano a Roma nella due giorni di amichevoli organizzata dall'Hsc Roma, fino alla sfida conclusiva persa
04 Novembre 2018 - 11:25 | di Michele Favano
Gli atleti dell’Under 13 della Scuola di Basket Viola sono stati grandi protagonisti della due giorni di gare.
Roma è stato lo scenario della kermesse di gare amichevoli organizzata dalla società Hsc Roma.
Il cammino dei reggini è stato straordinario e vincente nelle prime due gare: nella gara di apertura, il team allenato da Francesco ha battuto Roma Eur con il punteggio finale di 49 a 39.
La replica è avvenuta qualche ora dopo nel successo contro la Polys Roma (49 a 39).
La capitale accoglie l’abbraccio collettivo nero-arancio per il 49 a 38 finale.
La sfida conclusiva, invece, ha visto i baby nero-arancio capitolare contro i padroni di casa dell’Hsc Roma.
Un’esperienza importante che da coraggio e fiducia ad un gruppo appassionato e promettente.
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