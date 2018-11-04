Gli atleti dell’Under 13 della Scuola di Basket Viola sono stati grandi protagonisti della due giorni di gare.

Roma è stato lo scenario della kermesse di gare amichevoli organizzata dalla società Hsc Roma.

Il cammino dei reggini è stato straordinario e vincente nelle prime due gare: nella gara di apertura, il team allenato da Francesco ha battuto Roma Eur con il punteggio finale di 49 a 39.

La replica è avvenuta qualche ora dopo nel successo contro la Polys Roma (49 a 39).

La capitale accoglie l’abbraccio collettivo nero-arancio per il 49 a 38 finale.

La sfida conclusiva, invece, ha visto i baby nero-arancio capitolare contro i padroni di casa dell’Hsc Roma.

Un’esperienza importante che da coraggio e fiducia ad un gruppo appassionato e promettente.