Scuola di basket Viola: Nino Gullì risponde presente
Il giocatore cresciuto nel vivaio della Scuola di Basket Viola completa il roster che affronterà il campionato di C Silver, dopo la salvezza e il titolo Under 18
07 Ottobre 2018 - 14:57 | di Eva Curatola
Continua a strutturarsi il roster che parteciperà, con un ruolo d’assoluta importanza, al campionato di C Silver.
Il massimo campionato regionale vedrà scendere in campo tutta la voglia di Gullì: giocatore passionale, tecnico e motivato.
Si è presentato al raduno in grande forma ed ha voglia di catturare minuti e la fiducia del Coach: ha giocato tutta la trafila giovanile con la Scuola di Basket, giocando e vincendo i campionati regionali giovanili diventando un protagonista fondamentale nella passata stagione ottenendo la salvezza in C e vincendo il titolo interregionale nel campionato Under 18 d’Eccellenza.
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