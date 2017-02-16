Una scuola a servizio della periferia che apre i giovani all’Europa

L’alternanza scuola-lavoro tra gli istituti di istruzione superiore richiedenti e il Consiglio regionale della Calabria sarà oggetto di un regolamento-quadro che verrà approvato dall’ufficio di presidenza di palazzo Tommaso Campanella. È quanto ha annunciato il presidente dell’assemblea legislativa, Nicola Irto, porgendo il proprio saluto a un’iniziativa, organizzata dall’istituto tecnico “Ferraris – Da Empoli” di Reggio Calabria proprio in materia di alternanza scuola-lavoro, che si è svolta nell’auditorium Calipari. Nel corso dell’incontro, il dirigente scolastico dell’Ite Ferraris, Giuseppina Princi, ha lanciato un “progetto pilota” che punta alla sinergia con il Consiglio regionale in direzione dell’internazionalizzazione dell’esperienza degli studenti.

Il progetto pilota: attività a Reggio, Roma e Bruxelles

Il progetto si sviluppa nella prospettiva di una collaborazione tra l’Ite “Ferraris” e l’Ente (la cui attenzione al mondo scolastico ha visto nascere il concorso “Ragazzi in aula”) con l’individuazione di attività formative che saranno svolte dagli studenti a Reggio, Roma e Bruxelles.

Con il supporto istituzionale del Consiglio regionale e il supporto scientifico dell’Università Mediterranea, in questa nuova opportunità offerta ai giovani reggini saranno particolarmente valorizzate le competenze linguistiche e professionalizzanti di base ed innovative, che sole possono proiettare al passo con il futuro che avanza.

“L’alternanza scuola-lavoro è una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla ‘Buona scuola’ – ha affermato il presidente Irto – e, nel rispetto delle nostre funzioni istituzionali, degli eccellenti rapporti con l’Ufficio scolastico regionale presieduto dal dirigente generale Diego Bouché e delle opportunità concesse dalla legge, guardiamo con estremo interesse a questo percorso. Condividiamo infatti la necessità di ridurre il disallineamento del mercato del lavoro, avvicinando domanda e offerta, per rendere i nostri ragazzi già pronti ad affrontare le sfide del futuro. In tale contesto, siamo felici di aver ricevuto questa proposta da parte di una dirigente particolarmente attiva e competente come Giuseppina Princi”.

Quest’ultima ha definito il progetto “un’iniziativa pioneristica ed unica in Calabria, volta ad aprire gli orizzonti concreti delle iniziative di alternanza scuola-lavoro all’intreccio tra la dimensione locale, nazionale ed internazionale”. L’obiettivo è realizzare “una scuola al servizio della periferia che apre i giovani all’Europa e alla costruzione del futuro”.

L’incontro promosso dall’Ite Ferraris ha visto la partecipazione, tra gli altri, del direttore del Dipartimento di giurisprudenza ed economia dell’Università Mediterranea, Francesco Manganaro.