Scuola Telesio: finalmente il completamento della palestra

“A distanza di ben nove anni, dalla delibera di Giunta Municipale n°384 del 21/09/2007 con la quale era stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di costruzione della palestra scolastica e la conseguente sistemazione dell’area esterna della scuola elementare “B.Telesio” del rione Modena, la Giunta Falcomatà ha deliberato il completamento dell’importante struttura sportiva”.

Le parole del consigliere Giuseppe Sera

E’ quanto sostiene il Consigliere Comunale del gruppo “Oltre”, Giuseppe Sera.

“Una delle tante, troppe opere incompiute – continua Sera – che questa amministrazione comunale ha ereditato dalle passate gestioni e che oggi, finalmente, vede una sua felice conclusione. L’iter adesso prevede il bando di gara e la conseguente esecuzione dei lavori il cui importo si aggira intorno ai 78.000,00 euro. L’opera – continua Sera – vedrà presto la sua realizzazione grazie alla disponibilità del Sindaco Falcomatà, alla tenacia dell’assessore ai LL.PP. Angela Marcianò e alla professionalità del dirigente Marcello Romano. Un lavoro particolarmente attento da parte dell’Amministrazione Comunale tenuto conto che a beneficiare della palestra sono i ragazzi di un quartiere molto popoloso ai quali viene offerta una grande opportunità non solo agonistica ma anche una importante occasione per riunirsi e per socializzare. Queste le azioni che un’Amministrazione Comunale attenta e lungimirante deve compiere poiché dotare il territorio di importanti servizi e strutture sportive è una condizione che serve a sottrare i ragazzi ai facili richiami della delinquenza minorile specialmente in un quartiere che sotto questo aspetto presenta condizioni piuttosto complesse.

Lo sport come alternativa alla strada

“L’attività sportiva – ha scritto il Sindaco Falcomatà nel suo programma elettorale – rappresenta per i giovani una valida alternativa alla strada e a quei centri di aggregazione dove spesso si trovano i germi della futura criminalità organizzata”, la scelta invece di destinare ai ragazzi del quartiere di Modena un’importante struttura sportiva, conferma la coerenza e l’attenzione verso i bisogni del territorio da parte dell’Amministrazione Comunale. Se i soliti detrattori desiderano abbandonarsi e utilizzare unicamente parole e slogan diretti a impoverire l’attività politica del Sindaco e della sua maggioranza lo facciano pure, quello che conta sono le risposte che questa Amministrazione Comunale, nonostante le difficoltà finanziarie, riesce a realizzare nel territorio e offrire ai suoi concittadini”, conclude Sera.