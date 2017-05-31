Scuolabus 2017-2018, dal 20 giugno al via alle iscrizioni on line
Dal 20 giugno le famiglie potranno iscrivere i figli al servizio scuolabus ATAM per il 2017-2018 on line sul sito dell'azienda
31 Maggio 2017 - 12:54 | di Federica Geria
ATAM comunica che dal prossimo 20 giugno sarà possibile effettuare le iscrizioni on line al servizio scuolabus per l’ anno scolastico 2017-2018.
Per il terzo anno consecutivo, infatti, le famiglie che intendono usufruire dello scuolabus potranno effettuare l’ iscrizione on line, collegandosi, da qualsiasi postazione internet, al sito web di ATAM (www.atam-rc.it) alla sezione dedicata “Lo Scuolabus”.
I documenti necessari per effettuare l’ iscrizione sono: attestazione ISEE rilasciata nell’ anno 2017, foto tessera digitale dell’ iscritto al servizio e la copia del documento di riconoscimento del genitore/tutore.
Si fa presente che l’ iscrizione al servizio potrà essere accolta solo se in regola con pagamenti dell’ anno scolastico 2016/2017.
ATAM ricorda, altresì, che accoglierà le domande presentate fino ad esaurimento posti, compatibilmente con la capienza dei mezzi disponibili.
Per qualsiasi informazione e per assistenza tecnica relativa all’ iscrizione on line è possibile contattare l’ Ufficio Scuolabus, sig. Francesco Chirico, chiamando lo 0965-591724 o scrivendo una mail a fchirico@atam-rc.it.
Per tutti coloro che avessero difficoltà ad effettuare l’ iscrizione on line è possibile recarsi direttamente in Ufficio Scuolabus Atam sito in via Foro Boario (di fronte Hotel Sirio) nei seguenti orari : dal lunedì’ al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
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