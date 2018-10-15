Imbarbarimento ai tempi dei social network. Dopo che questa mattina il sindaco Falcomatà ha disposto la chiusura delle scuole, tramite Facebook sono arrivati alcuni commenti offensivi nei confronti del primo cittadino che attraverso il seguente post ha sottolineato quanto accaduto.

Il post del sindaco sui messaggi ricevuti

Cari ragazzi, questi sono solo una parte dei gentili messaggi ricevuti per la situazione allerta meteo di queste ore.

Qualcuno mi augura “cancro, tumore ed elseimer” messi insieme. Senza sapere, tra l’altro, che cancro e tumore sono di fatto la stessa cosa e che “elseimer” si scrive Alzheimer.

Qualcuno, più audacemente, ha promesso di fare il “pizzio”, altri di “menarmi con la sciunetta”, qualcun altro di “stuprarmi”.

Qualcun altro invece, in tutta onestà, ha dichiarato che l’allerta va messa perché ha sonno o perché vuole giocare alla play.

Qualcuno, infine, cultore della teoria della superiorità della razza, pretende di non essere trattato come un “nero”.

È evidente che questi vostri compagni avrebbero bisogno di non perderne neanche uno di giorni di scuola, anche perché credo che qualcuno di loro – come chi scrive “all’erta” o “la letta meteo” – in classe non ci sia mai entrato! Ma è evidente anche che abbiamo ancora molta strada da fare sul piano culturale, dell’educazione e del rispetto per le istituzioni.

Oggi le scuole sono chiuse perché nella notte è arrivato il bollettino di peggioramento delle condizioni meteo. Non è un gioco. Durante la notte la Protezione Civile, i volontari e i dipendenti comunali monitorano la situazione, presidiano i torrenti e le fiumare e sono pronti a intervenire in caso di calamità. Dovremmo ringraziarli ogni giorno. È in questi casi che il Sindaco chiude le scuole.

Mi aiutate a farlo capire ai vostri compagni e magari anche ai vostri genitori?

La presa di posizione degli studenti del Volta

Questa invece la presa di posizione degli studenti del Liceo ‘Volta’ in difesa di Falcomatà.

Gli studenti del Liceo Scientifico Statale “A.Volta”, si dissociano fermamente prendendo le distanze da coloro che hanno rivolto pesanti, violenti, offensivi e ingiustificati insulti pubblicati anche sui social, al Sindaco di Reggio Calabria, Avvocato Giuseppe Falcomatà, accusato inopinatamente di aver tardivamente comunicato la chiusura delle scuole, per l’allerta meteo di oggi 15.10.2018. Espressioni così arroganti non appartengono al nostro codice linguistico, etico e culturale, pertanto esprimiamo la nostra solidarietà al sindaco .

I rappresentanti del Liceo Scientifico Alessandro Volta.