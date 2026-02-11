Maltempo, scuole chiuse nel reggino: arrivano le ordinanze dei comuni

A seguito dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione Civile della Calabria, numerosi comuni del reggino hanno deciso di chiudere le scuole per garantire la sicurezza degli studenti.

Leggi anche

Le condizioni meteo avverse, con piogge intense e possibili rischi per la viabilità e la sicurezza pubblica, hanno spinto le autorità locali a prendere questa precauzione.

Dopo l’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole da èarte del sindaco di Reggio Domenico Battaglia, la stessa misura è stata adottata in altri comuni della provincia:

Cinquefrondi

Cosoleto

Palmi

Motta San Giovanni

Cittanova

Gioia Tauro

San Ferdinando

Melicucco

Polistena

Rosarno

Le autorità locali raccomandano ai cittadini di seguire gli aggiornamenti meteo e di prestare attenzione ai bollettini per eventuali rischi di frane e allagamenti. La situazione sarà monitorata costantemente e ulteriori provvedimenti potrebbero essere adottati in base all’evolversi del maltempo.

Leggi anche

I comuni stanno informando tempestivamente le famiglie attraverso i canali ufficiali, come i siti web e le pagine social, invitando a seguire le disposizioni delle autorità per garantire la sicurezza di tutti.

Elenco in aggiornamento.