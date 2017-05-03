SDGs & Migration Lab: insieme per i bambini e i giovani migranti
Il Liceo Gullì e il Comitato Unicef di Reggio Calabria presentano il lavoro degli studenti sui minori migranti e le collezioni di Pigotte, l’8 maggio
03 Maggio 2017 - 13:16 | di Federica Geria
Nell’ambito del progetto di alternanza Scuola-Lavoro “SDGs & Migration Lab”, nato dalla collaborazione tra Comitato provinciale Unicef Onlus di Reggio Calabria e Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “T. Gullì”, siamo lieti di annunciarvi l’evento conclusivo del progetto che ha visto gli studenti del Liceo protagonisti di un percorso di approfondimento sul tema delle migrazioni, dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals). L’obiettivo è quello di favorire la conoscenza del fenomeno migratorio, in particolare il caso dei minori stranieri non accompagnati, e l’attuazione e il pieno rispetto della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza.
Gli studenti presenteranno il lavoro da loro svolto, attraverso attività individuali e di gruppo, in particolare due collezioni di Pigotte, la prima riguardante “Storie di migrazione dai cinque continenti” e, la seconda, una nuova ed innovativa collezione di Pigotte “Pigotte ed SDGs”.
L’evento si terrà l’8 maggio 2017 alle ore 10 presso l’Aula Magna del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “T. Gullì”.
Il programma della cerimonia dell’8 maggio
SDGs & Migration Lab
Programma cerimonia giorno 8 maggio 2017
Aula Magna del Liceo delle Scienze Umane “T. Gullì” di Reggio Calabria
Comitato Provinciale UNICEF di Reggio Calabria_gruppo Servizio Civile Nazionale
h 9.45 Entrata e sistemazione dei partecipanti
h 10:00 Inizio della cerimonia
Saluti iniziali e presentazione del progetto
Presiede Prof. Alessandro De Santi, Dirigente Scolastico del Liceo
Modera: Federico Zindato, SCN UNICEF
Interventi Autorità presenti in Aula
Intervento Pietro Marino, Presidente Comitato Provinciale
Intervento Rappresentante UNICEF Italia
I lavori degli studenti e la nuova collezione di Pigotte
I parte
Esposizione dei lavori dei Ragazzi. Le Pigotte e i cinque continenti. Storie di migrazioni e di umanità.
Intermezzo
Testimonianza Migranti di alcuni centri di accoglienza della città di Reggio Calabria
II parte
Presentazione della nuova Collezione “Pigotte ed SDGs”. 17 Pigotte per 17 Obiettivi.
i Ragazzi espongono i loro lavori a supporto degli SDGs.
Considerazioni Finali
Prof.ssa Rossi, vice-preside del Liceo, referente del progetto
Consegna degli Attestati di Partecipazione al progetto e chiusura lavori
Stampa presente: citynow, strill, Rtv, strettoweb. ilmetropolitano, eventuali ulteriori agenzie.
Photo Credit Fabiana Amodeo
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