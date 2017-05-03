SDGs & Migration Lab: insieme per i bambini e i giovani migranti

Nell’ambito del progetto di alternanza Scuola-Lavoro “SDGs & Migration Lab”, nato dalla collaborazione tra Comitato provinciale Unicef Onlus di Reggio Calabria e Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “T. Gullì”, siamo lieti di annunciarvi l’evento conclusivo del progetto che ha visto gli studenti del Liceo protagonisti di un percorso di approfondimento sul tema delle migrazioni, dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals). L’obiettivo è quello di favorire la conoscenza del fenomeno migratorio, in particolare il caso dei minori stranieri non accompagnati, e l’attuazione e il pieno rispetto della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza.

Gli studenti presenteranno il lavoro da loro svolto, attraverso attività individuali e di gruppo, in particolare due collezioni di Pigotte, la prima riguardante “Storie di migrazione dai cinque continenti” e, la seconda, una nuova ed innovativa collezione di Pigotte “Pigotte ed SDGs”.

L’evento si terrà l’8 maggio 2017 alle ore 10 presso l’Aula Magna del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “T. Gullì”.

Il programma della cerimonia dell’8 maggio

SDGs & Migration Lab

Programma cerimonia giorno 8 maggio 2017

Aula Magna del Liceo delle Scienze Umane “T. Gullì” di Reggio Calabria

Comitato Provinciale UNICEF di Reggio Calabria_gruppo Servizio Civile Nazionale

h 9.45 Entrata e sistemazione dei partecipanti

h 10:00 Inizio della cerimonia

Saluti iniziali e presentazione del progetto

Presiede Prof. Alessandro De Santi, Dirigente Scolastico del Liceo

Modera: Federico Zindato, SCN UNICEF

Interventi Autorità presenti in Aula

Intervento Pietro Marino, Presidente Comitato Provinciale

Intervento Rappresentante UNICEF Italia

I lavori degli studenti e la nuova collezione di Pigotte

I parte

Esposizione dei lavori dei Ragazzi. Le Pigotte e i cinque continenti. Storie di migrazioni e di umanità.

Intermezzo

Testimonianza Migranti di alcuni centri di accoglienza della città di Reggio Calabria

II parte

Presentazione della nuova Collezione “Pigotte ed SDGs”. 17 Pigotte per 17 Obiettivi.

i Ragazzi espongono i loro lavori a supporto degli SDGs.

Considerazioni Finali

Prof.ssa Rossi, vice-preside del Liceo, referente del progetto

Consegna degli Attestati di Partecipazione al progetto e chiusura lavori

Stampa presente: citynow, strill, Rtv, strettoweb. ilmetropolitano, eventuali ulteriori agenzie.

Photo Credit Fabiana Amodeo