Sebastiano Caridi lancia il suo nuovo libro ‘Mago Sebastiano e la torta Supercioccolatosa’

Il vincitore de Il più grande pasticcere pubblica un libro-gioco a fumetti per bambini e racconta a CityNow come è nata l'idea, tra famiglia e radici calabresi

Originario di Reggio Calabria, ma faentino d’adozione, Sebastiano Caridi, vince la “dolce” competizione 2015 “Il più grande pasticcere”, andata in onda su Rai Due, affermandosi come il miglior pasticcere d’Italia.

Classe 1988, sposato, da poco papà, un diploma di specializzazione, chef nella storica pasticceria Fiorentini di Faenza, Sebastiano, orgoglio non solo reggino dunque, non smette di sorprenderci e pubblica oggi un suo libro dal titolo “Mago Sebastiano e la torta Supercioccolatosa” che racconta la prima di una serie di avventure del Mago pasticcere.

Un libro illustrato per i più piccoli

Il libro, arricchito dalle splendide illustrazioni in acquerello di Piki, è una lettura sana e divertente per bambini, che contiene anche la ricetta segreta illustrata di Sebastiano per la preparazione della Torta Sacher.

Il pastry chef, e ora anche autore di questo delizioso volume per i più piccoli, si racconta a CityNow, per una esclusivissima intervista.

Da poco disponibile su Amazon “Mago Sebastiano e la torta Supercioccolatosa”. In cosa consiste il tuo nuovo libro?

“E’ un libro-gioco a fumetti per bambini e per i loro genitori. Racconta le avventure illustrate de “Il Più Grande Pasticcere”. È una favola…una lettura divertente per i bambini, ma offre anche uno spunto per le mamme e per i papà che vogliono mettersi in gioco. Il libro contiene la ricetta della Torta Supercioccolatosa, una ricetta segreta e illustrata passo passo per realizzare la Sacher. I bambini mi adorano ed io adoro loro, motivo per il quale ho deciso di scrivere questo libro. Oltre alla vendita su Amazon è disponibile nelle migliori librerie d’Italia.”

L’idea di scrivere per i bambini

Come è nata l’idea di crearlo?

“Dopo la vittoria de Il più Grande Pasticcere, la notorietà è stata superlativa, ma sono stato molto colpito e gratificato dalla grande percentuale di apprezzamento ricevuto da parte dei bambini; ed era doveroso dedicare il mio primo libro a loro. Altro motivo è stata la nascita del mio primogenito Leone.”

Un libro dai contenuti sani e divertenti, che punta ad un pubblico di più piccoli, da cosa deriva questa scelta?

“Credo molto nel valore della famiglia anche se il tempo da dedicare causa lavoro è poco. Ho pensato che una favola potesse essere un mezzo di condivisione con la famiglia.”

Le origini calabresi e il sogno nel cassetto

Quanto le tue origini calabresi influenzano il tuo percorso di pasticcere?

“Per avere una casa solida e ben strutturata si ha bisogno di buone fondamenta. Ed io eredito l’arte da mio padre.”

Il tuo prossimo progetto?

“Ho un sogno nel cassetto, di poter avere la mia pasticceria, e spero entro l’anno di poterlo realizzare!”

Il consiglio ai giovani pasticceri

Se dovessi dare dei consigli ai giovani che tentano oggi di affermarsi nel mondo della pasticceria cosa gli diresti?

“Mi rendo conto che questo mestiere richiede molto impegno, sacrificio e tante rinunce, ma concludo con una frese: non aver paura di sognare, vivi per realizzare i tuoi sogni.”

Auguriamo tanta fortuna a Sebastiano, uno dei talenti reggini che ci rende orgogliosi della nostra terra, e invitiamo tutti a dare un’occhiata al suo nuovo libro!

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