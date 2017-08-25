Seconda giornata di fatiche per i ragazzi della Futura
Seconda giornata di lavoro per la Futura di Motta San Giovanni: arrivato Caminero da Madrid e Roberto Diano, primo capitano, sarà team manager
25 Agosto 2017 - 14:01 | di Eva Curatola
Continua a lavorare il gruppo dei calcettisti della squadra di Motta San Giovanni.
Con la presenza costante dei dirigenti della Futura la squadra infatti si è regolarmente allenata come da programma .
Aggregato come previsto Caminero arrivato nella giornata di mercoledì da Madrid, il gruppo continua a comporsi.
Intanto la Futura ufficializza che il ruolo di Team Manager nella nuova stagione sarà ricoperto dal primo capitano della stessa Futura, vale a dire Roberto Diano.
Roberto ha subito accettato con entusiasmo l’incarico e si è subito attivato al fianco della squadra.
Un bentornato da parte di tutti a Roberto capitano di tante stagioni.
Avanti Futura!
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