Seconda giornata di lavoro per la Futura di Motta San Giovanni: arrivato Caminero da Madrid e Roberto Diano, primo capitano, sarà team manager

Continua a lavorare il gruppo dei calcettisti della squadra di Motta San Giovanni.

Con la presenza costante dei dirigenti della Futura la squadra infatti si è regolarmente allenata come da programma .

Aggregato come previsto Caminero arrivato nella giornata di mercoledì da Madrid, il gruppo continua a comporsi.

Intanto la Futura ufficializza che il ruolo di Team Manager nella nuova stagione sarà ricoperto dal primo capitano della stessa Futura, vale a dire Roberto Diano.

Roberto ha subito accettato con entusiasmo l’incarico e si è subito attivato al fianco della squadra.

Un bentornato da parte di tutti a Roberto capitano di tante stagioni.

Avanti Futura!