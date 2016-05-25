Nuova Commissione Turistica dell’ACI RC

Secondo incontro, dopo l’insediamento, per la nuova Commissione Turistica dell’Automobile Club di Reggio Calabria.

Il Presidente dell’Ente, Avvocato Santo Alfonso Martorano, subito dopo la sua rielezione, aveva dichiarato che avrebbe affidato ai quattro Consiglieri eletti, la presidenza, una per ciascuno, delle quattro Commissioni che operano in Automobile Club Provinciale.

Il programma della Commissione Turistica

La Commissione Turistica, presieduta dal dottor Domenico Battaglia, non ha perso tempo e già dopo l’insediamento, si è riunita per mettere a punto il programma che vorrà svolgere nell’immediato e per i prossimi mesi. Attorno al tavolo tecnico, erano riuniti, oltre al dottor Battaglia, il Direttore dell’Automobile Club, Donatella Bolignano e la segretaria di presidenza, Fortunata Mandica, i componenti: dottoressa Maria Rita Umbro, il dottor Tullio Caracciolo, l’avvocato Antonio Carcò, il dottor Mimmo Praticò, il dottor Andrea Guarna e gli argomenti che si sono toccati, riguardavano sia gli eventi che la scorsa Commissione ha in passato organizzato, vedi Manifestazione per Telethon ed intrattenimento per Costa Crociere, che tutta la serie di nuove iniziative che in un prossimo futuro saranno organizzate.

Già al primo incontro era stata elaborata e spedita una richiesta di “disponibilità” ad organizzare manifestazioni, indirizzata a tutti i 97 Comuni della Provincia reggina, al fine di contribuire sotto l’aspetto storico, culturale, turistico e delle tradizioni, alla valorizzazione delle specificità dei territori della costituenda “Città Metropolitana” per poi giungere, nell’ultima riunione, ad individuare, anche in una sempre più proficua sinergia con tutti gli attori dello sviluppo locale, ed infatti è stata già avviata una interlocuzione in tal senso con Assiturismo e Federalberghi, per sviluppare tutta una serie di piccole e grandi iniziative che potranno permettere all’AC/RC, di assumere una connotazione sempre più completa.

Il Presidente Battaglia è entusiasta per la prospettiva che i componenti della propria Commissione hanno lasciato intravedere. Una prima uscita si vedrà, in sinergia con la Commissione Sportiva, in occasione della “Giornata Nazionale dello Sport” in programma per il 29 maggio, lungo tutto il lungomare “Falcomatà”, organizzata come ogni anno dal Coni Provinciale.

L’Automobile Club di Reggio Calabria sarà presente, come per lo scorso anno, con l’allestimento di due spazi riservati e quest’anno, all’interno di questa spettacolare vetrina sportiva, si aggiungerà una esibizione di ballo dei Gruppi Folcloristici, appartenenti all’Associazione presieduta dal Componente della Commissione Turistica, dottor Beniamino Scopelliti.

Le prospettive per il futuro

Per il futuro, la presenza in seno alla su indicata Commissione, del dottor Mimmo Praticò, già Presidente Regionale Coni ed adesso Presidente della Società sportiva Reggio Calabria, assicurerà una costante collaborazione con il “Sociale Sportivo” che avvicinerà l’affascinante mondo dei motori a quello dei diversamente abili, in un rapporto di reciproca confidenza e conoscenza.

Il territorio reggino, con il suo Museo Cittadino e i suoi ricchissimi Borghi, si spera, sarà in futuro, meta di percorsi turistici per i Soci Aci di tutta Italia che decideranno di approfittare di pacchetti confezionati su misura per tutte le esigenze.