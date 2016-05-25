Sul Lungomare Falcomatà la XIII Giornata Nazionale dello Sport

Si svolgerà il 29 maggio presso il Lungomare “Italo Falcomata’” di Reggio Calabria la XIII Giornata Nazionale dello Sport.

Il programma presentato in conferenza stampa

Il delegato provinciale del CONI Point di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Lombardo in collaborazione con lo staff tecnico composto dai professori Maria Geraci, Luigi Barbarello, Santi La Fauci, Riccardo Partinico, Aldo Rositano e la dr.ssa Rosalba Assumma, nel ringraziare il presidente del Coni regionale Maurizio Condipodero nonché il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà per la sensibilità dimostrata durante la fase organizzativa, ha presentato durante la conferenza stampa tenutasi il 18 maggio scorso, il programma della manifestazione.

Dall’Anfiteatro, sede della statua della dea Atena e fino a Piazza Indipendenza si articoleranno le diverse aree che le federazioni sportive, le discipline associate, gli enti di promozione sportiva, le associazioni benemerite, le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni culturali utilizzeranno per promuovere, ciascuno, la propria disciplina sportiva, anche tramite filmati ed esibizioni, coinvolgendo tutti i partecipanti.

Una festa dello sport per tutti

Una festa dello sport che si ripete ogni anno, sempre con maggiore impegno ed entusiasmo, un momento importante di socializzazione e di aggregazione per la città. La XIII Giornata Nazionale dello Sport avrà inizio alle ore 08:00 con il raduno dei partecipanti per la conferma degli spazi richiesti al CONI Point, con apposito modello inviato a tutto il mondo dello sport. Seguirà l’allestimento degli stand e delle aree di promozione sportiva. Alle ore 10:30 il raduno dei rappresentanti e l’intervento delle autorità civili, sportive e militari. Alle ore 11:00 l’inizio delle attività sportive fino alle ore 19:00.