Sed Zema presenta il suo nuovo Mixtape a CityNow.it

di Didi Labate – Reggio Calabria non dorme mai: anche la musica e i talenti sono sempre in continuo movimento. Si possono contare decine di rapper che lavorano assiduamente e danno il meglio per sfondare in una scena molto competitiva.

Uno di questi è Simone Zema, in arte Sed Zema, Simoney, Capitan Calabria, Zeminem (sì, a quanto pare i suoi amici hanno molta fantasia con i soprannomi), ventitreenne reggino che abbiamo già avuto il piacere di conoscere lo scorso anno con l’uscita dell’EP dei DiStretto 12 (gruppo di cui fa parte) e che è tornato a parlare dei suoi progetti ai nostri lettori in occasione dell’uscita del suo ultimo lavoro “Mi scuso”.

Il progetto «Mi Scuso» raccontato da Sed Zema

D- Ma lasciamo che sia lui a parlarcene, giusto Simone?

S- Esatto, per prima cosa ritengo doveroso ringraziare gli amici di CityNow che, come sempre, danno spazio a giovani artisti come me per farsi conoscere.

Inizio partendo dal presupposto che, questo mio progetto, in realtà è una raccolta di pezzi, non ha un nesso o una radice che li colleghi l’uno con l’altro. Tutto questo è nato dalla passione per l’hip hop, per la musica.

Ho scelto il titolo “Mi Scuso” per vari motivi: alcuni sono spiegati nel pezzo omonimo presente nella tracklist, ma soprattutto perché i ragazzi conosciuti girando l’Italia, mi hanno spesso chiesto: “Quando fai qualcosa di tuo?” Beh ecco: questo è qualcosa di mio, fatto con lo scopo di far passare un paio di minuti in relax, divertendosi e riflettendo, perciò Mi Scuso (per il ritardo).

I prossimi progetti: un album o un EP

D- Naturalmente questo non sarà per te un traguardo ma un checkpoint per andare più lontano possibile, ci parli di qualche progetto in cantiere?

S- Ho già iniziato a scrivere per fare qualcosa di completamente mio, di ufficiale: sono ancora indeciso se sviluppare un album oppure un Ep di 7-8 tracce. Comunque ho già in mente il concept che dovrà avere e sto studiando molto per poterlo finalizzare in modo perfetto, non voglio poter dire: “Forse, se avessi fatto questo”. Voglio che sia qualcosa che possa lasciare il segno, soprattutto per i ragazzi reggini che si trovano ad iniziare ora.

Il download gratuito del mixtape

D- Il tuo lavoro è completamente gratuito, ma, sai meglio di me quanto le persone siano pigre anche a scaricare un semplice file. Convincile a scaricare (legalmente, sia chiaro) il tuo mixtape.

S- Penso che dovrebbero scaricarlo, perché il progetto è uscito figo. Il mix, nonostante fosse un mixtape , è stato curato in maniera esageratamente bene da Peppe Cirino, inutile dire che questo mi ha trasmesso una gioia indescrivibile. Dovrebbero scaricarlo perché la musica è varia, per questo vanno date più possibilità a tutti, va scaricato perché suona maledettamente bene. Vorrei di cuore che girasse soprattutto a Reggio, perché, non sono contento se mi ritrovo a suonare e ad avere più “rispetti” lontano da casa se prima nella mia città un ragazzo come me deve far fatica a farsi ascoltare.

D- Un uomo che camminava per la Palestina più di 2000 anni fa diceva “Nemo propheta in patria” (nessuno è profeta in patria), speriamo tu possa scardinare questa credenza e riuscire a sfondare in questa nostra bella città.

Link per scaricare Mi Scuso: http://www.mediafire.com/download/lsx8dguxgzmkzc7/Sed+Zema-miscusomp3.zip

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=tUeE5r56l20