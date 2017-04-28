Il CIS presenta ‘Economia reale…’

Promosso dall’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, dal Centro Documentazione Europea e dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, venerdì 28 aprile 2017, alle ore 17,00 presso la Sala conferenze Confindustria – Via del Torrione Reggio Calabria, si svolgerà il Seminario “Economia reale e finanza comportamentale”. Introduce il prof. Daniele M. Cananzi – Centro di documentazione europea dell’ISESP e relaziona la Dott.ssa Francesca Costantino – Consulente finanziario Gruppo Fideuram San Paolo Invest Private Banking