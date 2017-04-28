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Il CIS presenta ‘Economia reale…’

Alle 17 nella sala conferenze di Confindustria interviene la consulente finanziaria Francesca Costantino, introduce Daniele Cananzi

28 Aprile 2017 - 14:48 | di Federica Geria

Startup al Festival dell'Innovazione di Rende

Promosso dall’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, dal Centro Documentazione Europea e dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, venerdì 28 aprile 2017, alle ore 17,00 presso la Sala conferenze Confindustria – Via del Torrione Reggio Calabria, si svolgerà il Seminario “Economia reale e finanza comportamentale”. Introduce il prof. Daniele M. Cananzi – Centro di documentazione europea dell’ISESP e relaziona la Dott.ssa Francesca Costantino – Consulente finanziario Gruppo Fideuram San Paolo Invest Private Banking

Immagine del seminario Economia reale e finanza comportamentale a Reggio Calabria

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