Sentenza Miramare, Davi: ‘Reggio Calabria torni a votare’

“Non intendo assolutamente commentare la condanna di un anno e quattro mesi al sindaco di Reggio Calabria Falcomatà e agli altri consiglieri comunali, anche perché trattasi di sentenza di primo grado. Invece, sul piano politico, vista la probabile sospensione del sindaco in carica l’unica cosa che si deve fare è tornare a votare, perché questa è una fase in cui Reggio Calabria deve avere un primo cittadino con pieni poteri che possa difendere la città e garantire che a essa vengano destinati i giusti investimenti ricavati dal PNRR”.

Lo ha dichiarato in una nota Klaus Davi, poco dopo la sentenza del processo Miramare.

Non è un momento storico in cui si possono aspettare soluzioni di comodo o posticce, per cui l’unica cosa auspicabile è che si torni a votare. A torto, Reggio Calabria è diventata nell’immaginario collettivo la città dell’immondizia e dell’incuria; deve tornare ad essere la capitale del Mediterraneo. Questo però non vuol dire assolutamente consegnare la città a Francesco Cannizzaro o ai suoi innumerevoli congiunti/e , ancor meno a estremisti di varia natura e indole.