Nonostante lo sconforto generato dalla penalizzazione di 34 punti arrivata in settimana, la Viola Reggio Calabria si reca ad Agrigento con la voglia di onorare al meglio il campionato, sperando in un ribaltone della dura sentenza emessa dalla FIP nei prossimi gradi di giudizio.
Poco da dire, obiettivamente, sulla classifica della compagine guidata da Marco Calvani, adesso ultima in classifica ed aritmeticamente retrocessa. In settimana, poi, Treviglio ha vinto per 100 ad 80 il recupero di Napoli, raggiungendo aritmeticamente la salvezza nel caso in cui la MetExtra non dovesse ricevere sconti in appello.
SERIE A2, GIRONE OVEST – 29^ giornata
Agrigento-Viola Reggio Calabria
Treviglio-Scafati
Napoli-Biella
Rieti-Eurobasket Roma
Roma-Siena
Casale-Legnano
Trapani-Latina
Tortona-Cagliari
CLASSIFICA: Casale 40, Scafati 40, Legnano 34, Biella 34*, Tortona 32, Trapani 28, Agrigento 28, Rieti 26, Latina 26, Cagliari 26, Siena 26, Eurobasket Roma 24, Treviglio 24*, Virtus Roma 18*, Napoli 6, Viola Reggio Calabria -2*.
*una gara in meno
Viola Reggio Calabria 34 punti di penalizzazione, aritmeticamente retrocessa in Serie B
PROSSIMO TURNO – 22.4.2018
Siena-Tortona
Eurobasket-Agrigento
Biella-Treviglio
Legnano-Rieti
Viola Reggio Calabria-Napoli
Latina-Roma
Scafati-Casale
Cagliari-Trapani
RECUPERI
mercoledì 18.4.2018
Roma-Biella
giovedì 19.4.2018
Treviglio-Viola Reggio Calabria