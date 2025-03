Serie B: Inzaghi affonda il Cosenza e vede più da vicino la serie A

Dopo l’inaspettata sconfitta interna dello Spezia, battuto in casa dal Brescia, toccava al Pisa provare ad approfittarne per l’allungo in classifica. La squadra di Inzaghi non ha fallito l’appuntamento con la vittoria schiacciando il Cosenza al San Vito-Marulla con un risultato rotondo (0-3) e portando il vantaggio sulla terza in cllassifica a più otto e quindi con la promozione in serie A sempre più vicina. Per i rossoblu è sempre ultimo posto.

Cade invece il Catanzaro sul campo del Modena (2-1), ma mantiene comunque una buona posizione in classifica all’interno della griglia play off. Tonfo interno della Sampdoria che perde in casa contro il Frosinone per 0-3 e rimane in piena zona retrocessione al terzultimo posto.