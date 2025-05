Serie B: una giornata alla fine e lotta incredibile in coda. Risultati e classifica

Manca una sola giornata alla fine del campionato regolare e la lotta più intrigante è quella per evitare la retrocessione. Sono sei le squadre coinvolte con il solo Mantova quasi al sicuro visto che manca solo un punto per avere la certezza di rimanere ancora in cadetteria. Tutto da decidere tra Frosinone, Sampdoria, Brescia, Cittadella e Salernitana con queste ultime due che dovranno confrontarsi in uno scontro diretto da dentro o fuori negli ultimi novanta minuti. Bel colpo del Cesena che agguanta la zona play off, impresa di Davide Dionigi che salva la Reggiana. Anche per il Sudtirol sarà serie B per il prossimo anno.

I risultati della giornata

Spezia – Cremonese 2-3

Sassuolo – Catanzaro 0-2

Sampdoria – Salernitana 1-0

Pisa – Sudtirol 3-3

Palermo – Frosinone 2-0

Modena – Brescia 2-2

Mantova – Carrarese 2-1

Juve Stabia – Reggiana 1-2

Cosenza – Cesena 0-1

Cittadella – Bari 3-1

La classifica

Sassuolo 82 (promosso in serie A)

Pisa 73 (promosso in serie A)

Spezia 63 (play off)

Cremonese 61 (play off)

Juve Stabia 54 (play off)

Catanzaro 52 (play off)

Palermo 51 (play off)

Cesena 50 (play off)

Bari 47

Sudtirol 45

Modena 45

Reggiana 44

Carrarese 44

Mantova 43

Brescia 40

Frosinone 40 (play out)

Sampdoria 40 (play out)

Salernitana 39

Cittadella 39

Cosenza (-4) 30