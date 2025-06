Serie B, i paradossi: il Coni boccia la Salernitana, il TFN fissa l’udienza e intanto la Lega…

Succede veramente di tutto e siamo solo all'inizio. E adesso in serie C si attende la Covisoc

Giorni caldissimi per il calcio italiano, come spesso è accaduto negli ultimi anni, ma una estate così probabilmente non si è mai vissuta. Partendo dalla Nazionale Italiana, le pessime figure rimediate in campo e quelle fuori dal rettangolo di gioco con l’esonero dl CT Spalletti, il rifiuto di Ranieri e la ricerca affannosa di un nuovo allenatore. E poi le questioni spinose che riguardano al serie B con le decisioni sul Brescia, un play out modificato, le denunce della Salernitana che minaccia di portare fino in fondo la propria battaglia anche fuori dalle aule della Giustizia Sportiva.

E così nella giornata di ieri, il ricorso della società granata sulla sospensione cautelare dei playoff e la decisione del TFN che ha fissato la data del 13 giugno per l’udienza. Qualche ora più tardi, sulla stessa vicenda, il Collegio di Garanzia del Coni ha dato ragione alla Lega B e alla Figc contro la Salernitana disponendo anche il pagamento a carico del club granata delle spese di giudizio.

Poi la questione Brescia, quella per la quale si è verificato lo scombussolamento dei play out e quindi la retrocessione delle rondinelle e la salvezza diretta per il Frosinone. Il presidente Cellino ha deciso di rinunciare a presentarsi davanti alla Corte d’Appello per discutere il meno 8, ma promettendo battaglia.

Infine la LegaB che ha ufficializzato la data dei playout, fissati per il 15 e per il 20 giugno con il confronto tra la Salernitana e la Sampdoria. E non è mica finita qui.

E poi la serie C con società che hanno rinunciato all’iscrizione, altre che hanno presentato domande incomplete e adesso gli attesi controlli della Covisoc per capire se esistono altre squadre che rischiano la non ammissione.