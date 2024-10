Serie C: la classifica degli abbonati. Questa volta la Reggina…

Statistiche, numeri, presenze. Ci si diverte in questo periodo di sosta forzata, ad andare a spulciare all’interno delle società di serie C, per capire soprattutto in fatto di partecipazione di pubblico, quali sono le piazze che rispondono maggiormente. Dopo i dati snocciolati nei giorni scorsi, questa volta tuttoC indica le posizioni delle prime cinque società in base al numero degli abbonati:

Ecco la top 5 delle tessere stagionali in Serie C:

Ternana: 12.005

Cesena: 8.715

Bari: 7.815

Vicenza: 7.709

Reggina: 5.813

C’è da aggiungere che a Terni il presidente Bandecchi ha portato avanti una politica senza precedenti con prezzi veramente simbolici.