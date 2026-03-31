Serie C: Ascoli nel segno dell’ex Reggina Corazza. Un gol che può valere la promozione

Non serve giocare sempre novanta minuti per lasciare il segno. A volte bastano pochi palloni, il sangue freddo al momento giusto e la capacità di colpire quando pesa di più. Simone Corazza lo sta dimostrando ad Ascoli, dove, pur con poche presenze e appena tre reti stagionali, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista nel finale di campionato.

L’ex attaccante della Reggina si sta confermando un centravanti di categoria, uno di quelli che sanno farsi trovare pronti nelle partite che contano davvero. I suoi tre gol, infatti, non sono stati semplici numeri da aggiungere al tabellino, ma reti dal peso specifico enorme, capaci di incidere in modo concreto sulla corsa promozione dei bianconeri.

Per esempio quello squillo pesante arrivato contro la Sambenedettese, in una sfida particolarmente sentita dalla tifoseria ascolana. Una rete nel finale che ha riaperto i giochi e restituito entusiasmo a una squadra che continua a credere nel salto di categoria. Poi la nuova conferma nella sfida più delicata, quella contro la capolista Arezzo. Nel match che poteva indirizzare in modo deciso la stagione, Corazza si è presentato dagli undici metri al minuto 111, trasformando con freddezza il rigore della vittoria.

Un gol che ha fatto esplodere la gioia dell’ambiente bianconero e che ha rimesso tutto in discussione in vetta alla classifica. A quattro giornate dalla fine, l’Ascoli si ritrova infatti a soli due punti dalla prima posizione, con la concreta possibilità di giocarsi fino in fondo il traguardo promozione.

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Nel momento più caldo della stagione, l’esperienza e il cinismo di Corazza possono fare la differenza. Caratteristiche che conoscono bene anche i tifosi della Reggina, che in passato hanno potuto apprezzarne il fiuto del gol e la capacità di essere decisivo nei momenti chiave. Nel grande finale dell’Ascoli c’è anche un altro volto noto agli amaranto. A trascinare i marchigiani, infatti, ci sono anche i gol di Gori, altro ex Reggina, già a quota 12 reti in stagione. Un contributo importante che, insieme alle giocate di Corazza, sta alimentando il sogno bianconero. La corsa promozione è più viva che mai.