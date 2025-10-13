Serie D: classifica sempre corta, ma attenzione a chi c’è adesso in zona promozione

Sette giornate, classifica cortissima per fortuna della Reggina, con la prima della graduatoria che ha conquistato tredici punti sui ventuno in palio, a dimostrazione di un equilibrio unito a mediocrità che ancora caratterizza questa prima parte di stagione.

Ma quanto ancora il campionato si stabilizzerà su questi canoni? La domanda ce la poniamo perchè diversamente da quanto accaduto fino alle scorse settimane, adesso nella parte più alta troviamo anche quelle formazioni che inizialmente venivano date come favorite per la vittoria finale come il Savoia, la Nissa e la mina vagante Vibonese. Purtroppo nel gruppone non c’è la Reggina che, dopo la batosta del derby, terza sconfitta per gli amaranto in sette gare, è addirittura molto più vicina alla zona play out. Quindi si faccia attenzione a quello che può accadere già dalla prossima settimana, visto che il programma prevede il primo vero scontro diretto stagionale: Nissa-Savoia. Un pareggio conferebbe l’equilibrio, una vittoria per l’una o per l’altra, potrebbe dare uno slancio significativo.

La classifica

Savoia 13

Nuova Igea 12

Nissa 12

Vibonese 12

Sambiase 12

Gela 10

Gelbison 10

A. Palermo 10

Milazzo 9

Sancataldese 8

Reggina 8

Favara 8

Vigor Lamezia 7

Paternò 6

Acireale 5

Enna 5

Ragusa 4

Messina (-14) -2