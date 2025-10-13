Serie D: classifica sempre corta, ma attenzione a chi c’è adesso in zona promozione
Reggina incredibilmente vicinissima alla zona play out. Che tristezza!
13 Ottobre 2025 - 11:56 | Redazione
Sette giornate, classifica cortissima per fortuna della Reggina, con la prima della graduatoria che ha conquistato tredici punti sui ventuno in palio, a dimostrazione di un equilibrio unito a mediocrità che ancora caratterizza questa prima parte di stagione.
Ma quanto ancora il campionato si stabilizzerà su questi canoni? La domanda ce la poniamo perchè diversamente da quanto accaduto fino alle scorse settimane, adesso nella parte più alta troviamo anche quelle formazioni che inizialmente venivano date come favorite per la vittoria finale come il Savoia, la Nissa e la mina vagante Vibonese. Purtroppo nel gruppone non c’è la Reggina che, dopo la batosta del derby, terza sconfitta per gli amaranto in sette gare, è addirittura molto più vicina alla zona play out. Quindi si faccia attenzione a quello che può accadere già dalla prossima settimana, visto che il programma prevede il primo vero scontro diretto stagionale: Nissa-Savoia. Un pareggio conferebbe l’equilibrio, una vittoria per l’una o per l’altra, potrebbe dare uno slancio significativo.
La classifica
Savoia 13
Nuova Igea 12
Nissa 12
Vibonese 12
Sambiase 12
Gela 10
Gelbison 10
A. Palermo 10
Milazzo 9
Sancataldese 8
Reggina 8
Favara 8
Vigor Lamezia 7
Paternò 6
Acireale 5
Enna 5
Ragusa 4
Messina (-14) -2