Serie C: crediti d’imposta, il Latina smentisce qualsiasi coinvolgimento. Il comunicato

Con un comunicato il Latina ha voluto chiarire la sua posizione in merito ad alcune notizie uscite nei giorni scorsi riguardo i crediti di imposta: “Il Latina Calcio in merito alle notizie apparse sulla stampa specializzata, in cui si ipotizza che la società abbia potuto utilizzare crediti di imposta inesistenti, per il pagamento dei debiti tributari di cui alle scadenze federali del 16/2 e 16/4, smentisce che ciò sia accaduto e precisa che Il Latina Calcio 1932:

non ha mai acquistato a titolo oneroso crediti di imposta fiscali, ma ha solo acquisito in passato crediti fiscali a titolo di corrispettivo relativo al pagamento di contratti di sponsorizzazione.

che tali crediti risultano essere stati acquisiti solo a seguito della certificazione eseguita ed asseverata da una importante società di revisione, che ne ha accertato l’origine e l’autenticità così come previsto dalle norme.

Inoltre, a seguito dell’utilizzo di tali crediti effettuato in passato, sia la Covisoc, sia l’Agenzia delle Entrate hanno eseguito le verifiche di rito, non riscontrando alcuna irregolarità in merito agli stessi, ne tampoco emesso rilievi con riguardo all’operato della società, che ha pertanto, come sempre, agito nel pieno rispetto della normativa NOIF, Fiscale e Tributaria”.