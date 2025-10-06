Serie C: i tifosi contestano, il Cosenza continua a vincere. I risultati e la classifica
Torna al successo il Catania, caduta inaspettata del Benevento
06 Ottobre 2025 - 10:51 | Redazione
La giornata numero otto del campionato di serie C riporta nel girone C la Salernitana in testa alla classifica. Cade sorprendentemente il Benevento sul campo del Latina, torna al successo il Catania, vince ancora il Cosenza nonostante la forte contestazione dei tifosi verso il presidente Guarascio.
I risultati della giornata
Latina – Benevento 0-1
Atalanta U23 – Foggia 1-1
Crotone – Picerno 3-0
Casertana – Casarano 0-3
Catania – Siracusa 2-0
Salernitana – Cavese 3-2
Trapani – Giugliano 1-1
Altamura – Potenza 2-2
Sorrento – Monopoli 0-0
A. Cerignola – Cosenza 1-2
La classifica
Salernitana 19
Benevento 16
Catania 15
Cosenza 15
Casarano 15
Crotone 14
Potenza 12
Monopoli 12
Casertana 11
Latina 11
A. Cerignola 10
Picerno 9
Altamura 8
Sorrento 7
Foggia 7
Giugliano 6
Trapani (-8) 5
Atalanta U23 5
Cavese 5
Siracusa 3