Serie C: i tifosi contestano, il Cosenza continua a vincere. I risultati e la classifica

Torna al successo il Catania, caduta inaspettata del Benevento

06 Ottobre 2025 - 10:51 | Redazione

Guarascio Cosenza

La giornata numero otto del campionato di serie C riporta nel girone C la Salernitana in testa alla classifica. Cade sorprendentemente il Benevento sul campo del Latina, torna al successo il Catania, vince ancora il Cosenza nonostante la forte contestazione dei tifosi verso il presidente Guarascio.

I risultati della giornata

Latina – Benevento 0-1

Atalanta U23 – Foggia 1-1

Crotone – Picerno 3-0

Casertana – Casarano 0-3

Catania – Siracusa 2-0

Salernitana – Cavese 3-2

Trapani – Giugliano 1-1

Altamura – Potenza 2-2

Sorrento – Monopoli 0-0

A. Cerignola – Cosenza 1-2

La classifica

Salernitana 19

Benevento 16

Catania 15

Cosenza 15

Casarano 15

Crotone 14

Potenza 12

Monopoli 12

Casertana 11

Latina 11

A. Cerignola 10

Picerno 9

Altamura 8

Sorrento 7

Foggia 7

Giugliano 6

Trapani (-8) 5

Atalanta U23 5

Cavese 5

Siracusa 3

