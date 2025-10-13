City Now

In Evidenza

Serie C: vincono le prime cinque. Risultati e classifica del girone C

Record di vittorie esterne. A Siracusa scoppia la contestazione

13 Ottobre 2025 - 11:09 | Redazione

Scida Crotone

Inizia a delinearsi soprattutto nella parte alta, la situazione riguardante le squadre che probabilmente se la giocheranno fino alla fine per il raggiungimento della promozione. Vincono tutte le prime cinque (Salernitana, Benevento, Catania, Casarano, Crotone), compresa la matricola Casarano, compagine che oltre alle vittorie segna a ripetizione e non a caso oggi si trova in testa alla classifica in fatto di reti realizzate. Dopo un discreto filotto perde in casa il Cosenza, mentre a Siracusa dopo l’ennesimo passo falso, è scoppiata la contestazione.

I risultati della giornata

Foggia – Crotone 0-3

Giugliano – Catania 0-3

Picerno – Casertana 0-2

Monopoli – Salernitana 0-1

Casarano – A. Cerignola 3-0

Cavese – Trapani 0-1

Cosenza – Atalanta U23 1-2

Potenza – Latina 0-0

Siracusa – Sorrento 0-1

Benevento – Altamura 4-0

La classifica

Salernitana 22

Benevento 19

Catania 18

Casarano 18

Crotone 17

Cosenza 15

Casertana 14

Potenza 13

Monopoli 12

Latina 12

Sorrento 10

A. Cerignola 10

Picerno 9

Trapani 8

Atalanta U23 8

Altamura 8

Foggia 7

Giugliano 6

Cavese 5

Siracusa 3

