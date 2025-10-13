Serie C: vincono le prime cinque. Risultati e classifica del girone C
Record di vittorie esterne. A Siracusa scoppia la contestazione
13 Ottobre 2025 - 11:09 | Redazione
Inizia a delinearsi soprattutto nella parte alta, la situazione riguardante le squadre che probabilmente se la giocheranno fino alla fine per il raggiungimento della promozione. Vincono tutte le prime cinque (Salernitana, Benevento, Catania, Casarano, Crotone), compresa la matricola Casarano, compagine che oltre alle vittorie segna a ripetizione e non a caso oggi si trova in testa alla classifica in fatto di reti realizzate. Dopo un discreto filotto perde in casa il Cosenza, mentre a Siracusa dopo l’ennesimo passo falso, è scoppiata la contestazione.
I risultati della giornata
Foggia – Crotone 0-3
Giugliano – Catania 0-3
Picerno – Casertana 0-2
Monopoli – Salernitana 0-1
Casarano – A. Cerignola 3-0
Cavese – Trapani 0-1
Cosenza – Atalanta U23 1-2
Potenza – Latina 0-0
Siracusa – Sorrento 0-1
Benevento – Altamura 4-0
La classifica
Salernitana 22
Benevento 19
Catania 18
Casarano 18
Crotone 17
Cosenza 15
Casertana 14
Potenza 13
Monopoli 12
Latina 12
Sorrento 10
A. Cerignola 10
Picerno 9
Trapani 8
Atalanta U23 8
Altamura 8
Foggia 7
Giugliano 6
Cavese 5
Siracusa 3