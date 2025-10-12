Serie D, Messina-Reggina: come e dove vedere la partita
I tifosi amaranto non potranno assistere al match direttamente al San Filippo
12 Ottobre 2025 - 00:43 | Redazione
Trasferta vietata ai tifosi della Reggina e quindi nessuno dei sostenitori amaranto potrà assistere all’incontro direttamente al “San Filippo Franco Scoglio“. Per assistere al match bisognerà fare ricorso all’unico mezzo a disposizione:
Come vedere la partita
Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand