Serie D, Messina-Reggina: come e dove vedere la partita

I tifosi amaranto non potranno assistere al match direttamente al San Filippo

12 Ottobre 2025 - 00:43 | Redazione

Reggina Porcino crossa

Trasferta vietata ai tifosi della Reggina e quindi nessuno dei sostenitori amaranto potrà assistere all’incontro direttamente al “San Filippo Franco Scoglio“. Per assistere al match bisognerà fare ricorso all’unico mezzo a disposizione:

Come vedere la partita

Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand

RegginaReggio Calabria Calcio