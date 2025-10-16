Serie D: big match Nissa-Savoia. La Reggina tifa per… il pari

Il girone I è quello che ha la capolista con il punteggio più basso

Un avvio di campionato decisamente a rilento con la prima in classifica che cambia di settimana in settimana. Dopo la settima giornata la vetta è toccata al Savoia che comanda a quota 13 punti, inseguito da ben quattro formazioni a 12. E’ il girone che ha la capolista con il punteggio più basso.

Tra queste c’è la Nissa, insieme alla Reggina data come favorita per la vittoria del campionato. E domenica il big match, se così possiamo definirlo, è quello che si gioca a Caltanissetta tra la formazione locale e appunto il Savoia. Gli amaranto, attardati di ben cinque punti, dovranno sicuramente vincere contro la Vigor Lamezia e sperare in un pari tra le due squadre, per accorciare le distanze.