Serie D, Reggina: cosa si spera accada domenica. Il programma e la classifica

La Reggina si aggrappa alle ultime possibilità, consapevole però di avere molto da rimproverarsi. Le parole di mister Torrisi sui troppi “jolly” sprecati centrano il punto di una stagione nella quale gli amaranto, in più momenti, hanno avuto l’occasione di avvicinare o addirittura agganciare la vetta, senza però riuscire a dare continuità ai risultati.

A raccontare bene il cammino della squadra sono soprattutto alcuni numeri. I sedici punti persi nelle sfide di andata e ritorno contro avversarie come Messina, Acireale e Vigor Lamezia rappresentano un peso enorme nell’economia del campionato. È proprio lì che la Reggina ha visto sfumare occasioni preziose, lasciando per strada margine e fiducia in passaggi che oggi assumono un valore ancora più evidente.

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Eppure, in un torneo che continua a confermarsi equilibrato e imprevedibile, i giochi non sembrano ancora del tutto chiusi. Dopo la sconfitta interna contro l’Acireale, che aveva alimentato la sensazione di una corsa ormai compromessa, sono arrivati i risultati dagli altri campi a rimettere tutto in discussione. Un quadro reso ancora più interessante dal successo ottenuto sul campo della Nuova Igea Virtus, vittoria pesante che ha restituito agli amaranto la possibilità di restare agganciati al treno delle speranze.

Non è un caso che Torrisi scelga adesso la linea della prudenza. Il tecnico abbassa i toni, parla di possibilità ridotte e prova probabilmente a tenere la squadra lontana da facili illusioni. Una posizione comprensibile, soprattutto in un finale di stagione nel quale ogni dettaglio può fare la differenza e nel quale la Reggina non può permettersi altri passaggi a vuoto.

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Ma se da un lato prevale la cautela, dall’altro il calendario della prossima giornata autorizza ancora a guardare avanti. Il turno di domenica potrebbe infatti aprire scenari nuovi, alimentando ulteriormente una rincorsa che fino a pochi giorni fa sembrava quasi impossibile. Premesso che la Reggina debba necessariamente vincere in casa della capolista, non è affatto scontato che la Nissa riesca a imporsi a San Cataldo contro una compagine alla ricerca disperata di punti e con una accesa rivalità tra le tifoserie. Più agevole il compito del Savoia, almeno sulla carta. E allo sponda amaranto si continua quindi a sperare, con la consapevolezza che molto è stato sprecato, ma anche con la certezza che questo campionato, fin qui, ha già dimostrato di poter cambiare volto da una settimana all’altra.

La Reggina resta lì, sospesa tra rimpianti e occasioni. I punti lasciati per strada pesano come macigni, ma il finale può ancora dire qualcosa di diverso. E adesso, più che i calcoli, conterà farsi trovare pronti.

Il programma della giornata

Athletic Palermo – Reggina

Acireale – Sambiase

Gela – Paternò

Messina – Gelbison

Nuova Igea Virtus – Favara

Sancataldese – Nissa

Savoia – Ragusa

Vigor Lamezia – Vibonese

Enna – Milazzo (mercoledì 8 aprile)

La classifica