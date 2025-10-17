Reggina-Vigor Lamezia: c’è un ex amaranto tra i biancoverdi

Classe 2006, cresciuto nel settore giovanile della Reggina, era stato individuato dagli addetti ai lavori come uno dei prospetti più interessanti del vivaio. Dopo aver completato tutta la trafila, Pietro Simonetta due stagioni addietro si è visto in campo con la maglia della Reggina attraverso qualche apparizione, mentre lo scorso anno è stato ceduto in prestito al Ghiviborgo, esperienza utile ma condizionata da qualche problema fisico. In estate, Simonetta, ha svolto l’intera preparazione con la Reggina, dimostrando impegno e voglia di mettersi in mostra, ma la società ha poi deciso di cederlo nuovamente, questa volta alla Vigor Lamezia.

Con la maglia biancoverde ha collezionato tre presenze in campionato: due da titolare e una da subentrato. Domenica prossima, per lui, arriverà una partita dal sapore speciale. Tornerà infatti al Granillo, ma da avversario. Un’emozione forte per un ragazzo che sogna, un giorno, di poter tornare a indossare quei colori che porta nel cuore.