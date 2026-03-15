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Serie D: Igea Virtus-Reggina rinviata, vola l’A. Palermo. I risultati e la classifica provvisoria

Si fa sotto anche la Nissa che sbanca Messina. La Vigor Lamezia perde in casa contro la penultima...

15 Marzo 2026 - 12:01 | Redazione

Grillo Athletic Palermo

Non si è giocato per impraticabilità di campo il match più atteso della giornata tra l’Igea Virtus e la Reggina. La capolista Athletic Palermo passa in svantaggio con il Paternò, poi lo ribalta nel secondo tempo, di misura la Nissa a Messina e domenica prossima lo scontro tra la compagine di Caltanissetta e i nerorosa. Mancano ancora due partite per completare il tabellino per le gare iniziate più tardi tra cui quella del Savoia.

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I risultati della giornata

Acireale – Enna (rinviata)

Igea Virtus – Reggina (rinviata)

Vigor Lamezia – Favara 1-2

Athletic Palermo – Paternò 4-2

Messina – Nissa 0-1

Ragusa – Vibonese 0-0

Sancataldese – Sambiase 0-1

Savoia – Gelbison (ore 15,30)

Gela – Milazzo (ore 16,00)

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La classifica

  1. Athletic Palermo 54
  2. Nissa 50
  3. Savoia 50
  4. Reggina 47*
  5. Nuova Igea (-5) 45*
  6. Gelbison 40
  7. Sambiase 39
  8. Milazzo 38
  9. Gela (-1) 37
  10. Vigor Lamezia 35
  11. Enna 30*
  12. Ragusa 28
  13. Vibonese 27
  14. Sancataldese 24
  15. Favara 24
  16. Acireale (-1) 23*
  17. Messina (-14) 23
  18. Paternò 17

*Una partita in meno

RegginaReggio Calabria Calcio