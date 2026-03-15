Serie D: Igea Virtus-Reggina rinviata, vola l’A. Palermo. I risultati e la classifica provvisoria
Si fa sotto anche la Nissa che sbanca Messina. La Vigor Lamezia perde in casa contro la penultima...
15 Marzo 2026 - 12:01 | Redazione
Non si è giocato per impraticabilità di campo il match più atteso della giornata tra l’Igea Virtus e la Reggina. La capolista Athletic Palermo passa in svantaggio con il Paternò, poi lo ribalta nel secondo tempo, di misura la Nissa a Messina e domenica prossima lo scontro tra la compagine di Caltanissetta e i nerorosa. Mancano ancora due partite per completare il tabellino per le gare iniziate più tardi tra cui quella del Savoia.
I risultati della giornata
Acireale – Enna (rinviata)
Igea Virtus – Reggina (rinviata)
Vigor Lamezia – Favara 1-2
Athletic Palermo – Paternò 4-2
Messina – Nissa 0-1
Ragusa – Vibonese 0-0
Sancataldese – Sambiase 0-1
Savoia – Gelbison (ore 15,30)
Gela – Milazzo (ore 16,00)
La classifica
- Athletic Palermo 54
- Nissa 50
- Savoia 50
- Reggina 47*
- Nuova Igea (-5) 45*
- Gelbison 40
- Sambiase 39
- Milazzo 38
- Gela (-1) 37
- Vigor Lamezia 35
- Enna 30*
- Ragusa 28
- Vibonese 27
- Sancataldese 24
- Favara 24
- Acireale (-1) 23*
- Messina (-14) 23
- Paternò 17
*Una partita in meno