Serie D: Igea Virtus-Reggina rinviata, vola l’A. Palermo. I risultati e la classifica provvisoria

Non si è giocato per impraticabilità di campo il match più atteso della giornata tra l’Igea Virtus e la Reggina. La capolista Athletic Palermo passa in svantaggio con il Paternò, poi lo ribalta nel secondo tempo, di misura la Nissa a Messina e domenica prossima lo scontro tra la compagine di Caltanissetta e i nerorosa. Mancano ancora due partite per completare il tabellino per le gare iniziate più tardi tra cui quella del Savoia.

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I risultati della giornata

Acireale – Enna (rinviata)

Igea Virtus – Reggina (rinviata)

Vigor Lamezia – Favara 1-2

Athletic Palermo – Paternò 4-2

Messina – Nissa 0-1

Ragusa – Vibonese 0-0

Sancataldese – Sambiase 0-1

Savoia – Gelbison (ore 15,30)

Gela – Milazzo (ore 16,00)

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La classifica

Athletic Palermo 54 Nissa 50 Savoia 50 Reggina 47* Nuova Igea (-5) 45* Gelbison 40 Sambiase 39 Milazzo 38 Gela (-1) 37 Vigor Lamezia 35 Enna 30* Ragusa 28 Vibonese 27 Sancataldese 24 Favara 24 Acireale (-1) 23* Messina (-14) 23 Paternò 17

*Una partita in meno