Serie D: Reggina, sconfitta cocente. Vince la Nissa. Risultati e classifica

La Reggina perde anche il derby e sono tre le sconfitte dopo sette giornate di campionato. Ma questa è di quelle che lasciano il segno e il primo a pagarne le spese potrebbe essere mister Trocini. Il Messina festeggia e si avvicina sempre più a quota zero, a due passi dall’annullamento della penalizzazione. Vince la Nissa in trasferta. Continua la marcia della Vibonese, la capolista Nuova Igea ribaltata dal Sambiase.

I risultati della giornata

Acireale – Gela 2-1

Messina – Reggina 1-0

Ragusa – Gelbison 0-0

Savoia – Favara 1-0

Vibonese – Milazzo 3-1

Vigor Lamezia – Nissa 0-1

A. Palermo – Enna 2-2

Nuova Igea – Sambiase 1-2

Sancataldese – Paternò 3-0

La classifica

Savoia 13

Nuova Igea 12

Nissa 12

Vibonese 12

Sambiase 12

Gela 10

Gelbison 10

A. Palermo 10

Milazzo 9

Sancataldese 8

Reggina 8

Vigor Lamezia 7

Paternò 6

Acireale 5

Enna 5

Ragusa 4

Messina (-14) -2