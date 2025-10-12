Serie D: Reggina, sconfitta cocente. Vince la Nissa. Risultati e classifica
La capolista cade in casa a dimostrazione di un campionato incredibilmente mediocre
12 Ottobre 2025 - 00:04 | Redazione
La Reggina perde anche il derby e sono tre le sconfitte dopo sette giornate di campionato. Ma questa è di quelle che lasciano il segno e il primo a pagarne le spese potrebbe essere mister Trocini. Il Messina festeggia e si avvicina sempre più a quota zero, a due passi dall’annullamento della penalizzazione. Vince la Nissa in trasferta. Continua la marcia della Vibonese, la capolista Nuova Igea ribaltata dal Sambiase.
I risultati della giornata
Acireale – Gela 2-1
Messina – Reggina 1-0
Ragusa – Gelbison 0-0
Savoia – Favara 1-0
Vibonese – Milazzo 3-1
Vigor Lamezia – Nissa 0-1
A. Palermo – Enna 2-2
Nuova Igea – Sambiase 1-2
Sancataldese – Paternò 3-0
La classifica
Savoia 13
Nuova Igea 12
Nissa 12
Vibonese 12
Sambiase 12
Gela 10
Gelbison 10
A. Palermo 10
Milazzo 9
Sancataldese 8
Reggina 8
Vigor Lamezia 7
Paternò 6
Acireale 5
Enna 5
Ragusa 4
Messina (-14) -2