Serie D: Sancataldese-Nissa: trasferta vietata ai tifosi ospiti. Le motivazioni

Una decisione che incide direttamente sul clima di una partita già definita “calda” e decisiva. In sostanza, la Questura di Caltanissetta ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai propri residenti, questo significa che i tifosi della Nissa non potranno seguire la squadra in trasferta contro la Sancataldese, privando il derby di una componente fondamentale: il sostegno del pubblico ospite.

Leggi anche

Il comunicato del club del presidente Giovannone va nella direzione della responsabilità, invitando i tifosi a rispettare le disposizioni. È un passaggio importante, perché situazioni del genere nascono solitamente da valutazioni legate all’ordine pubblico e al rischio di tensioni tra le tifoserie.

Il comunicato

“La NISSA F.C.. informa i propri tifosi che, a seguito di un provvedimento emesso dalla Questura di Caltanissetta, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi, relativi al match tra Sancataldese e Nissa, ai residenti nel Comune di Caltanissetta. Si comunica, inoltre, che le forze dell’ordine effettueranno controlli accurati all’ingresso dello stadio, verificando la corrispondenza tra il nominativo presente sul biglietto e il documento di identità del possessore. Invitiamo tutti i tifosi al rispetto delle disposizioni vigenti, al fine di garantire lo svolgimento della gara in un clima di sicurezza e serenità. Grazie per la collaborazione“.