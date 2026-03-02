Serie D: come si riparte dopo la sosta. La Reggina si gioca il campionato

Il campionato ha aspettato a lungo la Reggina, lo abbiamo detto più volte e questo è un concetto ribadito anche dal tecnico Torrisi. La squadra amaranto sembrava già fuori dai giochi un girone fa nel pieno di una crisi che avrebbe ancora conosciuto il buio subito dopo le sconfitte interne con Nuova Igea e Athletic Palermo. Poi la ripresa, le nove vittorie consecutive, la possibilità di rientrare in corsa.

Con la speranza che non si debba recriminare per quel passo falso pesante e inaspettato contro la Vigor Lamezia, la Reggina si giocherà comunque gran parte del proprio futuro in questo campionato già dalla prossima sfida, quella contro la capolista Nuova Igea dopo la sosta. Match decisivo per capire se si potrà continuare a sperare o meno, anche se purtroppo, bisognerà sempre confidare nei passi falsi delle dirette concorrenti. Nel frattempo la classifica potrebbe subìre ancora dei mutamenti in testa, visto che giovedì si giocherà il recupero tra l’Enna e l’Athletic Palermo.

Leggi anche

Il programma dopo la sosta

Athletic Palermo – Paternò

Acireale – Enna

Gela – Milazzo

Messina – Nissa

Nuova Igea – Reggina

Ragusa – Vibonese

Sancataldese – Sambiase

Savoia – Gelbison

Vigor Lamezia – Favara

Leggi anche

La classifica

Savoia 50 Nuova Igea 50 Athletic Palermo 48* Reggina 47 Nissa 47 Gelbison 40 Milazzo 38 Gela (-1) 37 Sambiase 36 Vigor Lamezia 35 Enna 30* Ragusa 27 Vibonese 26 Sancataldese 24 Acireale (-1) 23 Messina 23 Favara 21 Paternò 17

*Una partita in meno