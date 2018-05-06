Vibonese e Troina a pari punti in vetta al girone I: all'ultima giornata si saprà chi vince, altrimenti spareggio per la promozione in Serie C

Non sono bastate 33 giornate per fare emergere una reale differenza, nel girone I del campionato di Serie D, fra Vibonese e Troina. Le due compagini, una neo-retrocessa ed una neo-promossa, sono infatti appaiate in vetta alla classifica a quota 73 punti, quando mancano solamente 90 minuti al termine della regular-season.

Nella giornata di oggi, dunque, si capirà se una delle due riuscirà a prevalere sull’altra: il club allenato da Nevio Orlandi sarà ospite della già salva Sancataldese, i siciliani renderanno visita alla Nocerina, anch’essa in corsa per la promozione diretta fino alla scorsa giornata.

In caso di arrivo a pari punti, per decretare la promozione in Serie C, sarà necessario, come da regolamento LND, uno spareggio fra i due club.