Serie C: i gol degli ex Reggina. Corazza porta il pallone a casa

Come ogni settimana uno sguardo ad alcuni degli ex Reggina in campo nei vari gironi dei campionati di serie C. Sta volando con il suo Catanzaro il centrocampista Sounas, settima vittoria in otto gare per i giallorossi in testa alla classifica in solitudine per la sconfitta del Crotone e per il greco il quarto gol stagionale. A Cesena il grande protagonista è Simone Corazza che torna titolare e firma una straordinaria tripletta con i romagnoli guidati dal reggino Mimmo Toscano. 4-0 il risultato finale contro l'Imolese, in dieci uomini dopo pochi minuti. Una doppietta nel primo tempo di Adriano Montalto, regala oltre alla vittoria sul difficilissimo campo del Gubbio anche il primato in classifica alla Reggiana. Per l'attaccante di proprietà della Reggina è il terzo gol stagionale in quattro presenze.