Servizio di collegamento Centro-Arghillà per lo Splashtour

Navetta Atam da piazza Indipendenza alle 20.30 per il concerto a Ecolandia, con ritorno alle 24: un secondo servizio collega i parcheggi ai varchi per chi ha difficoltà di movimento

In relazione al concerto de “I Tamburi di Luca Scorziello” previsto per questa sera ad Ecolandia si rende noto che è stato istituito un apposito servizio di collegamento, in collaborazione con l’Atam, con unica partenza da piazza Indipendenza alle ore 20.30 e ritorno nel medesimo punto alle ore 24.00. Inoltre ad Arghillà la zona dei parcheggi esterna al forte sarà collegata con i varchi di accesso da un’ulteriore navetta riservata a persone con difficoltà di movimento.