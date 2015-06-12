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Servizio di collegamento Centro-Arghillà per lo Splashtour

Navetta Atam da piazza Indipendenza alle 20.30 per il concerto a Ecolandia, con ritorno alle 24: un secondo servizio collega i parcheggi ai varchi per chi ha difficoltà di movimento

12 Giugno 2015 - 09:30 | di Vincenzo Comi

Ingresso del Parco Ecolandia ad Arghillà

In relazione al concerto de “I Tamburi di Luca Scorziello” previsto per questa sera ad Ecolandia si rende noto che è stato istituito un apposito servizio di collegamento, in collaborazione con l’Atam, con unica partenza da piazza Indipendenza alle ore 20.30 e ritorno nel medesimo punto alle ore 24.00. Inoltre ad Arghillà  la zona dei parcheggi esterna al forte sarà collegata con i varchi di accesso da un’ulteriore navetta riservata a persone con difficoltà di movimento.

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