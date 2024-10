Servizio Idrico Integrato, Falcomatà e Brunetti sullo stato attuale della città di Reggio Calabria

Si è svolta presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la conferenza stampa relativa al Servizio Idrico Integrato, ovvero lo stato attuale e di avanzamento dell’approvvigionamento dell’acqua nella città di Reggio Calabria. Tanto è stato fatto, ancora c’è molto da fare. Le dichiarazioni del primo cittadino e del consigliere delegato al ramo.

“Si sono completati i lavori della fruizione nella zona di Condera e Via Reggio Campi, nelle prossime settimane il centro storico avrà l’acqua proveniente dalla diga del Menta. Tale servizio si affiancherà agli altri quartieri raggiunti come Sbarre, Reggio Campi, Santa Caterina, San Brunello tutto il lavoro svolto attorno il tema dell’acqua ammonta a 8 milioni per i servizi idrici, tra cui oltre due milioni per le zone pedemontane tra cui San Giovanni di Sambatello e Mosorrofa. Con la dismissione già in atto del dissalatore si risparmierà oltre un milione di euro. Con il ripristino del telecontrollo si potrà sapere quanto si spende in città e quali le perdite occulte. Il tutto grazie anche al delegato Paolo Brunetti che ha intercettato i fondi necessari con l’ausilio della Regione Calabria. Ricordo a tutti il sito www.digamenta.it ove è possibile visionare quartiere per quartiere il crono-programma dell’utilizzo dell’acqua”.