Musica e racconti di vita vissuta al Castello di Rende per il cantautore rendese, con la giornalista Nadia Macrì e i brani del disco 'Oltre me non esisto'

Un vero e grande successo il concerto di Nestore Verre, che si è tenuto il 26 settembre nella prestigiosa e suggestiva cornice del Castello di Rende, organizzato dal Settembre Rendese.

Un concerto che ha intrecciato musica e parole entusiasmando un attento e partecipativo pubblico che ha assistito non solo ad uno straordinario live, ma ha potuto anche ascoltare meravigliosi racconti di vita vissuta legati alle varie canzoni grazie alla giornalista Nadia Macrì che con le sue domande ha cercato di cogliere l’intimità dell’artista e allo stesso tempo ha coinvolto il pubblico interagendo e rendendolo protagonista.

Nella scaletta ampio spazio alle canzoni che compongono il secondo lavoro discografico del cantatore rendese dal titolo Oltre me non esisto (“Edizioni e produzioni iNomadi s.r.l.” di Beppe Carletti) meravigliosamente eseguite sul palco grazie all’intesa assoluta in chiave elettroacustica tra Nestore Verre con la sua chitarra acustica e Alessandro Lombardi alla chitarra elettrica.

Un sound fresco e vivace tra rock, ballad e sfumature di blues internazionale ha soddisfatto ed emozionato il pubblico eterogeneo ed appassionato in cerca di novità e qualità, unanime nel definire la serata ricca di spunti di riflessioni e di tangibili emozioni.