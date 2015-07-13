Settimana all’insegna del Rock’n’Roll con gli (AllMyFriendzAre)DEAD!

La band reggina sarà impegnata in questa settimana con due concerti su entrambe le sponde dello stretto:

15/07 Glirrerammare Lounge Bar – Messina, rassegna Glingroove

17/07 La Muraglia Food and Beer – Palmi (RC)

Ancora qualche live accompagnerà gli (AllMyFriendzAre)DEAD durante questa estate di intenso lavoro che porterà alla realizzazione e l’uscita del terzo album in studio, registrato con la collaborazione di Ottavio Leo ai Ludnica Recording Studios di Santa Teresa di Riva (ME) e che sarà coprodotto da Overdrive Records con il supporto di LamorfaLab Studio Creativo.

Rock’n’Roll will never Die!

BIOGRAFIA

Gli (AllMyFriendzAre)DEAD nascono nel 2006 a Reggio Calabria, nella terra del fuoco e di chi fa fuoco. È qui che si crea l’immaginario rock per eccellenza, che si smarrisce la via per ritrovarla nella desertica Calabria che fa da sfondo alle avventure peggiori: quelle riconosciute dal manuale del rock’n’roll.

Le influenze musicali sono inchiodate all’espressione del viso di chiunque abbia avuto il piacere di ascoltare il suono di una Jaguar del ’62 prima di vederla distrutta, a pezzi, sul palco.

C’è chi ci sente The Cramps ed i Turbonegro, chi i Sonics contaminati dalla piratesca presenza di Danko Jones, c’è chi trova qualcosa dei Dead Kennedys e The Hives che abbracciano The Fuzztones con il beneplacito di Elvis, Gun Club e Miracle Workers… c’è chi se la gode e basta e ci sente gli (AllMyFriendzAre)DEAD!

La band è on the road dal 2007 e negli anni ha condiviso il palco anche con i leggendari The Fuzztones, King Salami & the Cumberland Tree, Marlene Kuntz, Smart Cops, The Experimental Tropics Blues Band, Motorama, CGB, the Adels, Lombroso, il Torquemada, Meat for Dogs, Marta sui Tubi, Perturbazione, Madkin, FUG, Miss Fraulein.

Molto intensa l’attività dei live negli anni 2010/2011, grazie ai tour dopo l’uscita del debut “Hellcome” (2010) e quella nel 2012/2014 successiva alla pubblicazione di “Black Blood Boom”, che esce l’11/05/2012 per Overdrive Records in versione deluxe: vinile 12” + cd + digital download.

Il disco, accolto molto positivamente dagli affezionati alla banda e dai pericolosissimi recensori nascosti tra le webzine e le riviste di settore, è stato anticipato dall’uscita del videoclip del singolo “Donnie B. Good”, realizzato da Made On Production (già al lavoro con Turi, Teresa Mascianà, Kiave, Carlo Stanaut) e scelto da Rockit.it come video esclusiva.

Lo stesso è stato inserito nella rassegna cinematografica “CampusCinema100” promosso dall’Università, in concomitanza con la serata dedicata al poliziottesco all’italiana con la proiezione dei film di Umberto Lenzi e Fernando Di Leo.

Tra il 2013 ed il 2014 la banda è ancora sui palchi in giro per l’Italia ma con un occhio rivolto alle studio session per i lavori che porteranno alla pubblicazione del terzo album, storicamente un punto importante per la carriera di una band, la cui uscita è prevista per il mese di settembre 2015.

Gli (AllMyFriendzAre)DEAD sono:

FranTz (voce) – Succo (batteria) – MeltedMan (basso) – El Pez (chitarra) – Elmore Penoise (chitarra)

ATTENZIONE: L’ascolto della banda potrebbe salvarvi dalle fiamme del paradiso.

DISCOGRAFIA

(2007) 24 MINUTES TO GO – PROMO Autoproduzione

(2009) FIVE SONGS – EP Autoproduzione

(2010) HELLCOME – CD Musica per Organi Caldi, Narcolettica, Speed Up

(2012) BLACK BLOOD BOOM – Vinyl 12” + CD, Overdrive Records

(2015) NEW ALBUM COMING Settembre 2015

COMPILATION

(2010) BUBBLEGUM SLUT MAG n°36 (London Magazine Compilation)

(2010) NEW SOUND INVASION COMPILATION

(2010) ROCCHENROLLA – CHRISTMAS COMP. VOL.1

(2011) STAYPUNK COMPILATION VOL.5

(2015) L’ANGOLO DELLA FOLLIA

(2015) CALABRIAN CITY ROCKERS con il brano inedito “Apocalypse Wow”