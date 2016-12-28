Sex and the City 3 diventa realtà: arriva il terzo film tratto dalla serie tv

Secondo alcune indiscrezioni Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Kim Cattrall avrebbero firmato per il terzo film: riprese forse la prossima estate

Le ragazze stanno tornando.

La sfrontata Samantha, la romantica Charlotte, la cinica Miranda e la protagonista indiscussa Carrie, ci accompagneranno ancora con una nuovissima storia.

Le attrici Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Kim Cattrall, secondo alcune indiscrezioni, hanno infatti firmato il contratto e finalmente l’attesa è finita: “Sex and the City 3” non è più solo un progetto.

Il terzo capitolo del reboot di una delle serie più amate della televisione torna sul grande schermo, al cinema, dopo 6 anni e mezzo dall’ultimo capitolo, e secondo la fonte RadarOnline, le quattro attrici avrebbero già firmato il contratto in accordi con la sceneggiatura del film.

Un grande traguardo raggiunto, dopo tante indiscrezioni e vari “tira e molla” a causa di alcune insicurezze riguardo una reunion in cui le protagoniste dovrebbero mostrarsi sotto una luce più matura. Ma pare che finalmente si sia trovato l’accordo e le riprese dovrebbero iniziare la prossima estate.

Per le tante fans della serie cresce l’attesa e sono tutti davvero curiosi di vedere come saranno Samantha, Charlotte, Miranda e Carrie, le ragazze che per anni ci hanno fatto sognare.